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Вице-премьер Чернышенко: у цифровых разработок транспортной отрасли высокий экспортный потенциал

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках XVII Международного форума и выставки «Транспорт России» принял участие в пленарной сессии «Россия 2035: к новой экономике транспорта». На ней обсудили актуальные вызовы, устойчивость стратегии роста для транспортной отрасли, технологический суверенитет и отраслевую импортонезависимость.

Открыл пленарное заседание председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В дискуссии также приняли участие первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов, помощник Президента России Игорь Левитин, заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, представители логистической и транспортной отраслей.

«Президент Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей. Важный компонент такой трансформации – цифровизация сферы транспорта. Обновленная стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли дополнена новым проектом по обеспечению информационной безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры. В ней мы уделяем ключевое внимание внедрению искусственного интеллекта», – сказал вице-премьер.

Он добавил, что уже сейчас наблюдаются положительные эффекты от цифровизации отрасли и рассказал о достижениях цифрового развития транспорта России.

«Отечественная транспортная отрасль системно развивается быстрыми темпами. Благодаря применению электронных навигационных пломб появилась возможность обеспечить целостность и сохранность грузов, и следить за их перемещением онлайн. Установлен экспериментальный правовой режим по беспилотной доставке грузов по трассе М-11 «Нева». С 1 сентября этого года заработала система бесплатного электронного резервирования даты и времени подъезда к пунктам пропуска через государственную границу для грузовых транспортных средств. Уже 30 тыс. водителей грузовиков пересекли государственную границу, забронировав дату и время проезда при помощи цифрового сервиса электронной очереди», – отметил зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко отметил, что расширяется перечень транспортных услуг для граждан. Например, предусмотрена автоматизация 50 услуг в сфере транспорта, 31 из которых уже выведена на портал госуслуг. Самыми популярными услугами стали регистрация транспортного средства и получение водительского удостоверения.

Кроме того, Правительство уделяет большое внимание унификации и масштабированию государственных систем на платформе «Гостех». Одним из ключевых международных проектов России в сфере цифровизации транспорта является создание Национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Ожидается, что благодаря платформе средняя скорость доставки товаров увеличится до 15%, а объем грузоперевозок вырастет до 12%.

«Формирование логистической платформы, должно обязательно вестись на «Гостехе». Первые сервисы прошу продемонстрировать до конца 2024 г. Это позволит не только увеличить число сервисов для переиспользования, но и будет способствовать экспорту «Гостеха», – поручил Дмитрий Чернышенко.

В условиях санкционного давления Правительство предприняло меры по переходу отрасли на отечественные цифровые решения. Сейчас транспортную отрасль представляют 4 индустриальных центра компетенций (ИЦК): морской и речной транспорт, аэропорты, авиационный транспорт, железнодорожный транспорт и логистика. В рамках ИЦК реализуются 19 проектов на сумму 27,2 млрд руб.

«У цифровых разработок транспортной отрасли высокий экспортный потенциал. В 2022 г. мы с вами отмечали успех отечественной системы бронирования «Леонардо», на которую перешли все отечественные компании. Сейчас сервис работает в Армении, Кыргызстане и Республике Беларусь, а с 2024 г. будет внедрен крупнейшим авиаперевозчиком Венесуэлы», – добавил вице-премьер.

В планах – проведение эксперимента по отказу от бумажного документооборота при импорте и экспорте грузов морскими контейнерами на маршруте ВладивостокМосква. По прогнозам к концу 2024 г. количество электронных перевозочных документов достигнет 10 млн единиц.

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