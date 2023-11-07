«Группа Астра» помогает подведомственному учреждению Минприроды строить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру

«Группа Астра» объявляет о внедрении своих программных продуктов в ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» («РФИ Минприроды России»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Из-за ухода зарубежных ИТ-компаний с отечественного рынка у «РФИ Минприроды России» возник ряд трудностей: прекращение технической поддержки и отсутствие возможности приобретать и продлевать лицензии. Эти факторы подтолкнули учреждение к поиску российских аналогов используемых программных продуктов, чтобы с их помощью построить импортонезависимую информационную инфраструктуру и обеспечить ее безотказную работу.

В ходе выбора операционной системы профильные специалисты «РФИ Минприроды России» рассматривали и тестировали несколько вариантов. Ключевыми критериями выбора стали совместимость с оборудованием, установленным в учреждении, наличие удобного и привычного для пользователей интерфейса, а также функционала, который позволит максимально эффективно выполнять служебные задачи.

В итоге была выбрана защищенная ОС Astra Linux Special Edition. Решающими аргументами стали доступ к оперативной технической поддержке, развитая экосистема совместимого ПО и аппаратного обеспечения, а также возможность централизованно управлять компьютерами пользователей домена с помощью другого продукта вендора – ALD Pro, лицензии на который заказчик приобрел вместе с операционной системой.

ИТ-специалисты «РФИ Минприроды России» самостоятельно выполнили работы, связанные с миграцией. Наибольшие сложности возникали при поиске Linux-версий ПО, используемого ранее сотрудниками для решения специфических служебных задач. Для приложений, которые работали только под Windows, подобрали подходящие аналоги, при этом сотрудники службы технической поддержки вендора оказывали всестороннюю помощь.

В данный момент около 95% рабочих мест в «РФИ Минприроды России» переведено на операционную систему Astra Linux, а инструментарий для управления группами пользователей MS AD полностью заменен на ALD Pro. В скором времени ожидается реализация плана по миграции на решения «Группы Астра» всей ИТ-инфраструктуры заказчика, включая систему виртуализации и средства резервного копирования. Экосистема продуктов вендора позволяет использовать проверенные решения для закрытия ключевых задач и потребностей организаций.

«Миграция на отечественное ПО и взаимодействие с российскими производителями значительно повышает надежность и стабильность ИТ-систем компаний. В сегодняшних реалиях – это стратегически важно. Мы рады, что смогли предоставить «РФИ Минприроды России» программный стек, включающий в себя ОС Astra Linux и ALD Pro. Мы готовы и дальше поэтапно помогать заказчику перестраивать и модернизировать инфраструктуру на основе наших решений», – сказал Захар Головарян, директор департамента развития продаж «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.