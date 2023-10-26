Платформа Nexign Mediation включена в реестр российского ПО

Low-code-платформа Nexign Mediation прошла аудит и включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения по классу 12.10 «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области информации и связи». Об этом CNews сообщил представитель компании Nexign.

Nexign Mediation оптимизирует и автоматизирует работу телеком-операторов с потоками данных сети. Она предоставляет визуальный конструктор для создания сценариев трансформации данных и позволяет быстро настраивать новые форматы через расширение набора готовых плагинов. Также поддерживает все типы сетей (2G-5G, PSTN, VoIP, DSL, FTTX, GPON), сценарии 5G и IoT и интегрируется с телеком-оборудованием всех популярных вендоров.

Nexign Mediation может также применяться для оперативной отправки данных в системы гарантирования доходов и риск-мониторинга, обмена файлами с системами поддержки роуминга и интерконнекта, сбора первичных данных для мониторинга сети.

Платформа способна обрабатывать не менее 1,5 млрд записей в сутки в стандартной конфигурации, что соответствует операторам с базой абонентов более 15 млн. Она также вертикально и горизонтально масштабируема — это позволяет поддержать и более высокую нагрузку при необходимости.

Nexign Mediation использует базы данных с открытым исходным кодом, что эффективно снижает общую стоимости владения. А low-code-подход позволяет минимизировать необходимость привлечения разработчиков для конфигурации сценариев работы с данными и поддержки новых протоколов.

Платформа Nexign способна заместить иностранные Mediation-системы таких вендоров, как HP и Oracle.

«Сейчас уже можно уверенно сказать, что многие российские решения ничем не уступают зарубежным. Так, разрабатывая Nexign Mediation, мы ориентировались на международные отраслевые стандарты 3GPP и TM Forum. Высокий уровень зрелости решений и их конкурентоспособность будут способствовать более активному переходу телеком-операторов на Mediation-системы российских компаний», — отметил Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.