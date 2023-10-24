В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации

В октябре в Москве открылся центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий. Проект реализуется в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере экологии. На пункт сбора уже поступила первая партия вышедшей из строя техники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Соглашение в сфере экологии со столичным заводом город подписал в конце 2021 г. Частный партнер на безвозмездной основе осуществляет прием и утилизацию электронного и электротехнического оборудования, находящегося в собственности Москвы. Первая партия в 3,5 тонны утратившей потребительские свойства техники уже направлена столичными предприятиями на открывшийся пункт приема. Подобное взаимодействие выгодно обеим сторонам: город существенно сократит расходы на утилизацию электрооборудования, а предприятие сможет максимально использовать свои мощности и развивать производство», – сказал Владислав Овчинский.

Экологическое соглашение заключено сроком на 20 лет. По его условиям Москва передала инвестору – заводу «Экотехпром», входящему в корпорацию «Экополис» – два объекта на Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Туда будут свозить старую технику. После переработки из нее будут производить рециклированные материалы, которые вернутся в экономический оборот. Таким образом в столице сформируется экономика замкнутого цикла.

В целях реализации партнерства 14 февраля 2023 г. было подписано распоряжение правительства Москвы, по которому с 1 октября все органы государственной власти, бюджетные предприятия и учреждения столицы должны системно и по единым стандартам поставлять свой электронный лом на утилизацию на завод «Экотехпром».

«Реализация соглашения о ГЧП имеет важное как экономическое, так и экологическое значение. Это позволит содействовать исполнению указа Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», – сказал генеральный директор корпорации Игорь Сидоров.

Столица одна из первых среди регионов начала использовать различные механизмы ГЧП. Формат сотрудничества зависит от целей и задач, которые решает тот или иной инфраструктурный проект.

Сегодня в Москве расположено свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тыс. человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них выпускают самые разнообразные товары: косметику, одежду, медицинское оборудование, сложную технику, электронику и многое другое.