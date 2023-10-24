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Семинар-совещание с разработчиками ПО для платформы «Гостех»

Глава Минцифры России Максут Шадаев 28 октября 2023 г. встретится с компаниями-разработчиками программного обеспечения, которые хотят работать с платформой «Гостех». Представители отрасли смогут задать волнующие их вопросы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

По итогам встречи участники узнают: как будет финансироваться создание сервисов; какие продукты востребованы на платформе; как включить свои продукты в каталог; о требованиях к поставщику и продукту, а также требования по защите информации; о технологической части платформы; как можно реализовать совместные проекты с ПАО «Ростелеком».

Спикеры: Максут Шадаев, глава Минцифры; Олег Качанов, замглавы Минцифры; Василий Слышкин, директор «Гостеха»; Олег Пак, старший вице-президент по развитию государственных цифровых платформ «Ростелекома»; Алексей Козырев, вице-президент, директор департамента управления программой «Гостех» «Сбербанка».

Формат встречи: очно или ВКС, к участию допускаются директора компаний или их заместители

Дата и время: 28 октября, 10:00-13:00 по Москве.

Адрес: Координационный центр Правительства России, Москва, Кутузовский проспект, 2/1 ст.6

Обязательна предварительная регистрация до 25 октября 2023 г.

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