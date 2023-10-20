В академии Softline прошло первое заседание Совета по развитию ИТ-сертификации

17 октября в стенах академии Softline состоялось первое практическое заседание Совета по развитию профессиональной сертификации ИТ-специалистов при Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Об этом CNews сообщили представители Softline.

В дискуссии приняли участие более десятка представителей ведущих российский вендоров, крупных работодателей, государственных институтов и учебных центров, среди которых: ассоциации АПКИТ и «Руссофт», академия Softline, университет «Иннополис», фонд «Сколково», ГК «Астра», IBS, «Ланит», ассоциация «МИТ - Мы ИТ» и др.

В рамках заседания Совета участники обсудили план развития профессиональной ИТ-сертификации и создание дорожной карты проекта. Были затронуты такие важные темы, как: роли и модели сертификации, создание инструментов сертификации и требования к ним, требования к платформе сертификации и сертификационным центрам, разработка перечня необходимых сертификаций и план работ на 2023 г.

«Профессиональная сертификация играет важную роль в повышении качества кадрового ресурса, поэтому она вызывает такой интерес у всех фигурантов ИТ-рынка. Объединение усилий ведущих экспертов отрасли позволит сформировать в нашей стране новый ландшафт профессиональной сертификации. От стартовых деклараций участникам процесса удалось перейти к рабочему процессу. Сегодняшнее первое практическое заседание Совета, на котором обсуждались не только цели и подходы, но и появились ответственные за те или иные блоки проекта, внушает надежду на результат», — сказал Николай Комлев, исполнительный директор ассоциации АПКИТ.

«Сегодня мы провели первое практическое заседание Совета, которое стало важным шагом на пути развития и совершенствования системы сертификации ИТ-специалистов в России. Благодаря обсуждению ключевых тем, мы смогли определить приоритетные направления работы на 2023 г. Я уверен, что совместные усилия всех участников Совета позволят нам эффективно развивать систему сертификации и добиться повышения компетентности и квалификации ИТ-специалистов», — сказал Дмитрий Сысолятин, координатор Совета, АПКИТ.

«Профессиональная сертификация играет ключевую роль в оценке компетенций специалистов и способствует развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли. Специалистам сертификация позволяет подтвердить свои знания и квалификацию, а работодателям — оценивать уровень компетенций сотрудников для крупных проектов, планировать обучение. Поэтому нам необходимо приложить все усилия, чтобы возродить систему сертификации в нашей стране. Рынок нуждается в независимых провайдерах сертификации и развитии сети тестовых центров. Отмечу, что мы сделали практические шаги и академия Softline уже разработала платформу, которая поможет предоставлять сервисы профессиональной сертификации по решениям и продуктам ведущих российских вендоров. В настоящее время решение проходит пилотное тестирование», — сказал Игорь Морозов, руководитель образовательной экосистемы академии Softline.

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Академия Softline (ГК Softline) — образовательная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая передовой опыт и экспертизу академии «Айти» и учебного центра Softline. Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государственных заказчиков в реализации образовательных проектов с 1995 г. Образовательный бизнес академии Softline в ГК Softline развивает решения на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга на рынке корпоративного обучения.