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В Удмуртии улучшат экологию и внедрят «цифру» в экономике и социальной сфере

«Сбер» и правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны намерены совместными усилиями внедрять и развивать в Удмуртии решения на основе ИИ, включая технологии машинного обучения, стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность, а также формировать условия для цифрового развития и последовательного перехода региона к модели устойчивого развития.

В рамках соглашения планируется проводить исследования, пилотировать ИИ-модели, внедрять высокотехнологичные сервисы в здравоохранении, строительстве, на транспорте и в прочих сферах, а также в природоохранной деятельности и ресурсопользовании.

В республике банк будет содействовать продвижению ответственного финансирования ― ESG, зеленых, адаптационных и социальных кредитных продуктов.

В центре внимания — улучшение региональной системы подготовки и повышение квалификации персонала в области ESG, развитие волонтерства, реализация инклюзивных инициатив, экологических и социальных проектов.

Кроме того, «Сбер» и правительство Удмуртии запланировали программы по повышению финансовой и цифровой грамотности, а также поддержке локального предпринимательства.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Благополучие и благосостояние граждан и социально-экономическое развитие региона напрямую зависит от прогресса в тех сферах, которые мы развиваем вместе с правительством Удмуртии. Нам предстоит внедрить передовые технологии в работу учреждений здравоохранения, чтобы у всех появился доступ к качественным медицинским услугам. Мы совместно будем работать над ESG-трансформацией республики, цифровизацией ее социальной и коммунальной инфраструктуры, транспортно-логистического комплекса и других сфер. Наша цель — помочь Удмуртии выйти на качественно новый уровень устойчивого развития».

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Как промышленный регион, Удмуртия, безусловно, заинтересована в сохранении и защите окружающей среды, развитии своего природно-ресурсного потенциала. Уже сегодня многие наши предприятия доказывают свою готовность двигаться в этом направлении. Например, крупнейшие лесоперерабатывающие компании в рамках своих инвестпроектов используют в качестве собственных энергоцентров котельные, работающие на биотопливе. Это позволяет минимизировать количество отходов, вывозимых на полигоны. Две теплоэлектроцентрали Ижевска переведены на более экологичный природный газ. Уверен, что сотрудничество со «Сбером» позволит нам ускорить переход к модели устойчивого развития и станет импульсом для многих предприятий республики внедрять у себя принципы ESG. Отмечу, что Сбербанк – ключевой драйвер развития экономики региона. При нашей совместной работе уже реализована масса проектов. Самые яркие: Деревня будущего, Школа бизнеса, Зеленый Марафон, Фестиваль Чайковского».

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