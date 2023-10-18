Выпущена новая версия операционной системы «Альт образование» 10.2

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы для образовательных организаций — «Альт образование» 10.2. ОС предназначена для повседневного использования дошкольными организациями, школами, вузами, средними специальными учебными заведениями. Такой диапазон применения обеспечен опциями по настройке ОС и целевыми комплектами программ. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду XFCE или KDE Plasma. Первая устанавливается по умолчанию, а вторая — по выбору пользователя.

Пользователи могут скачать «Р7-фис», собранный для работы в ОС «Альт», из репозитория АО «Р7», установив специальный пакет.

«Альт образование» позволяет создавать и интегрировать рабочие места для учеников, студентов, преподавателей. Необходимый комплект программ можно выбрать на этапе установки ОС либо скачать в любое время из специального мета-пакета.

Операционная система обеспечивает централизованное управление учебным классом, автоматизированную одновременную установку на несколько рабочих мест, поддерживает гостевые сеансы, может работать в гетерогенной сети, содержит сервер видеоконференций (на базе Jitsi Meet), совместима с образовательными веб-сервисами и отечественным ПО, работает с интерактивными досками. А благодаря ядру 6.1 LTS совместима с компьютерами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake).

Основные отличия «Альт Образования» 10.2 от предыдущей версии: проведено общее обновление пакетной базы дистрибутива; ядро ОС — 6.1 LTS (Long Time Support — версия с поддержкой в течение длительного времени); добавлена возможность выбрать сеть Wi-Fi до ввода логина при входе в систему, если установлена графическая среда KDE Plasma; пакет LibreOffice обновлен до версии 7.5 и вынесен в отдельный пункт установки, добавлена белорусская локализация с проверкой орфографии, морфологического анализа и расстановки переносов; добавлены инструменты, позволяющие людям с ограничением по зрению работать с компьютером и интернетом (ORCA, Speech-dispatcher); в инсталлятор добавлена группа программ «Робототехника», в ее составе — GZ-Simulator (симулятор робототехники, имитирует работу нескольких роботов в 3D-среде с динамическим взаимодействием между объектами) и Arduino (популярная программируемая платформа для разработки электронных устройств); исправлена проблема с недоступностью разрешения имен в некоторых сетях.

ОС «Альт Образование» 10.2 собрана для архитектур 32/64 бит Intel/AMD и aarch64 (Байкал-М).

Образовательные организации могут приобрести операционную систему по академической лицензии, обратившись к партнерам «Базальт СПО». Для домашнего использования ОС можно скачать и использовать бесплатно.

Для организаций, уже использующих «Альт образование» на 10 платформе, обновление до версии 10.2 бесплатно.

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«Базальт СПО» («Альт линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.