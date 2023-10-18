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Тольяттинский дрон-эколог проинспектировал водоемы Волгоградской области

Резидент «Жигулевской долины» — ООО «Аира Флот» успешно завершил испытания дрона-эколога в Волгоградской области. Тестирование судна проводилось со 2 по 12 октября. Одной из частей испытаний стала совместная работа по мониторингу состояния воды специалистами «Аира Флота» и ГБУ Волгоградской области «Региональный центр экологического контроля». В рамках серии замеров и учебных заплывов дрон-эколог провел анализ воды в Волге, Ахтубе и нескольких малых водоемах Волгограда и Волжского. Об этом CNews сообщили представители «Жигулевской долины».

В текущей комплектации дрон способен собирать данные по ряду параметров в онлайн-режиме, что позволяет оперативно оценивать состояние воды. Кроме того, судно имеет функцию забора проб воды в специальные резервуары для ее последующего анализа в стационарных лабораториях.

В результате совместной работы разработчиков из Тольятти и специалистов профильных ведомств Волгограда были сформулированы предложения по внесению изменений в ряд характеристик водного беспилотника.

На данный момент компания ведет переговоры о принятии судна в перечень устройств для регулярного мониторинга водных пространств Волгоградской области. По предварительным данным, «Аира флот» поставит дрон в Волгоград в апреле 2024 г.

С проектом «Автоматизированная мобильная платформа для мониторинга водных ресурсов» компания «Аира флот» также является резидентом фонда «Сколково».

«Так как мы стартап, для нас важно наладить контакты с потенциальными заказчиками. Помимо работы с правительством Волгоградской области, компания продолжает сотрудничать с рядом крупных госкомпаний в рамках проведения исследований под конкретные нужды организации», — сказал Иван Петров, директор компании «Аира флот». — Для судна, которое прошло испытания в Волгограде, мы с помощью мер поддержки технопарка разработали один из внутренних модулей беспилотника. В рамках сотрудничества с фондом «Сколково» мы рассчитываем получить поддержку в ряде направлений: защите интеллектуальной собственности, участии в профильных мероприятиях, производстве опытных образцов».

Напомним, что запрос на использование дрона-эколога от правительства Волгоградской области поступил в ООО «Аира флот» после того, как проект компании попал в финал форума «Сильные идеи для нового времени» от Агентства стратегических инициатив в июне 2023 г.

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