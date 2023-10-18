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Сэкономьте время с «Госуслугами» — запишитесь к нотариусу и отправьте ему документы заранее

Запись к ближайшему нотариусу на удобное время — теперь на «Госуслугах». Можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов, чтобы специалист подготовился к приёму. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время.

Сервис тестировался в восьми регионах. Сейчас услуга доступна жителям всей страны. Подключение к сервису Москвы и Подмосковья запланировано на конец года. Там записаться к нотариусу можно на региональных порталах.

Самые популярные услуги: удостоверение доверенности; открытие наследства; согласие супруга на сделку; выдача свидетельства о праве на наследство; договор дарения.

Как записаться к нотариусу

Открыть форму для записи на «Госуслугах» и выбрать свой регион. Выбрать требуемую услугу. Ознакомиться с перечнем документов. При желании можно загрузить их электронные копии — это поможет нотариусу подготовиться. Выбрать специалиста, дату и время визита и нажать «Записаться к нотариусу».

Запись на «Госуслугах» бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам.

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