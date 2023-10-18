«Лаборатория Касперского» представила онлайн-курс по кибербезопасности для школьников

«Лаборатория Касперского» открыла доступ к первым материалам курса «Основы информационной безопасности» для учеников 7 класса. Позднее также будет доступен курс для 8—11 классов. Его могут использовать учителя на уроках информатики и в рамках внеурочной деятельности, а также родители и сами учащиеся. Курс будет состоять из трех модулей: «Введение в информационную безопасность», «Угрозы, виды и методы реализации угроз информационной безопасности», а также «Меры обеспечения информационной безопасности». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В рамках курса школьники узнают об актуальных онлайн-угрозах: социальной инженерии, фишинге, вредоносном ПО и его видах, а также разберут такие понятия, как конфиденциальность и персональные данные. Кроме того, учащиеся научатся создавать сложные пароли и настраивать двухфакторную аутентификацию.

Курс является практикоориентированным и позволит сформировать различные навыки в области информационной безопасности, например, навык программирования на скриптовых языках, настройки безопасных информационных систем, шифрования и дешифрования данных, создания защищённых приложений.

Обучение происходит в игровом формате, а материалы курса представлены в виде историй. Школьники выступают в роли помощников положительных персонажей, которые противостоят своим антагонистам. Среди главных героев, например, есть Киберхранитель, адвокат Сайфер, архитектор приложений Артур.

«За основу программы курса были взяты материалы, накопленные за годы работы с учителями информатики и математики, а также московскими школами в рамках сотрудничества с Департаментом образования и науки Москвы. Также при разработке курса учитывались актуальные тенденции в сфере кибербезопасности и образовании. Наша цель — представить курс, доступ к которому сможет получить как можно больше школьников, чтобы они смогли научиться азам цифровой гигиены. Крайне важно, что он состоит не только из теоретических материалов, но и практических заданий», — сказал Вениамин Гинодман, советник генерального директора «Лаборатории Касперского» по образовательным проектам.

В «Лаборатории Касперского» понимают, как важно помочь детям получить знания и навыки, которые пригодятся им в будущей профессии. В 2018 г. компания запустила образовательный курс с акцентом на программирование и информационную безопасность для столичных школьников, учащихся в классах математической вертикали. В 2023 г. первые участники программы, то есть те, которые начали обучение по нему в 7 классе, закончили школу. Они участвовали во множестве соревнований, в том числе стали финалистами и лауреатами национальной технологической олимпиады по информационной безопасности.