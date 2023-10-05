В Сочи пройдёт IV Международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC 2023
Kuban CyberSecurity Conference – ежегодная международная конференция по информационной безопасности, которая пройдет с 12 по 13 октября на территории курорта Газпром Поляна.
Площадка объединит более 270 профессионалов. Органы власти и члены международного сообщества соберутся для обсуждения актуальных проблем безопасности данных, взаимодействия государства и бизнеса, а также презентации новых разработок. Конференция пройдет при поддержке аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.
Центральными темами конференции станут:
- цифровые технологии: состояние, угрозы и перспективы;
- международное сотрудничество в сфере информационной безопасности;
- обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры как жизненно значимых объектов страны;
- подготовка кадров в сфере информационной безопасности;
- безопасный город. Лучшие практики;
- искусственный интеллект в кибербезопасности;
- импортонезависимость и киберугрозы в условиях гибридных войн.
В рамках программы пройдет закрытый круглый стол, с лучшими практиками сотрудников правоохранительных органов в расследовании киберпреступлений. Дебютирует на конференции студенческая научная секция, где выступят представители ведущих российских вузов, которые готовят профильных специалистов.
Традиционно на полях конференции пройдёт чемпионат по практической информационной безопасности "Kuban CTF-2023", в котором впервые участниками станут 7 профессиональных коллективов Высшей лиги CTF и порядка 12 сильнейших студенческих команд профильных факультетов из различных регионов России. Коллективы в формате игры продемонстрируют свои навыки в области практической защиты информации и поборются за призовой фонд в 1 300 000 рублей.
Конференция проходит при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ.
Организатор — Администрация Краснодарского края, при участии региональной Ассоциации цифрового развития, Инновационного центра «Аквариум», Кубанского государственного технологического университета, Южного Федерального Университета и компании «Russian Robotics». Информационный партнер VK.
Более подробная информация на сайте.
Официальный телеграм-канал конференции.
Заявки на аккредитацию СМИ принимаются на адрес электронной почты: iu.iakovleva@dis.krasnodar.ru или в телеграм @yakovleva_juli
■ erid:Kra23bzxXРекламодатель: Ассоциация цифрового развития Краснодарского краяИНН/ОГРН: 2310223530/1212300014816Сайт: https://digitalkuban.ru/