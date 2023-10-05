CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Сочи пройдёт IV Международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC 2023

Kuban CyberSecurity Conference – ежегодная международная конференция по информационной безопасности, которая пройдет с 12 по 13 октября на территории курорта Газпром Поляна.

Площадка объединит более 270 профессионалов. Органы власти и члены международного сообщества соберутся для обсуждения актуальных проблем безопасности данных, взаимодействия государства и бизнеса, а также презентации новых разработок. Конференция пройдет при поддержке аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.

Центральными темами конференции станут:



В рамках программы пройдет закрытый круглый стол, с лучшими практиками сотрудников правоохранительных органов в расследовании киберпреступлений. Дебютирует на конференции студенческая научная секция, где выступят представители ведущих российских вузов, которые готовят профильных специалистов.

Традиционно на полях конференции пройдёт чемпионат по практической информационной безопасности "Kuban CTF-2023", в котором впервые участниками станут 7 профессиональных коллективов Высшей лиги CTF и порядка 12 сильнейших студенческих команд профильных факультетов из различных регионов России. Коллективы в формате игры продемонстрируют свои навыки в области практической защиты информации и поборются за призовой фонд в 1 300 000 рублей.

Конференция проходит при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ.

Организатор — Администрация Краснодарского края, при участии региональной Ассоциации цифрового развития, Инновационного центра «Аквариум», Кубанского государственного технологического университета, Южного Федерального Университета и компании «Russian Robotics». Информационный партнер VK.

Более подробная информация на сайте.

Официальный телеграм-канал конференции.

Заявки на аккредитацию СМИ принимаются на адрес электронной почты: iu.iakovleva@dis.krasnodar.ru или в телеграм @yakovleva_juli

erid:Kra23bzxXРекламодатель: Ассоциация цифрового развития Краснодарского краяИНН/ОГРН: 2310223530/1212300014816Сайт: https://digitalkuban.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Подмосковный госинтегратор купил серверы Lenovo больше, чем на полмиллиарда

Россияне вторые сутки не могут зарегистрировать автомобили. В стране масштабный сбой в инфосистеме ГИБДД

VPN подал в суд на Роскомнадзор за незаконную блокировку в России

В России будут построены «доверенные хранилища для доверенного ПО»

Москва потратит 605 миллионов на модернизацию системы управления. На что пойдут деньги

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще
CNEWS TV
Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном...
Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» в эфире...
Технология Intel будет следить за владельцами ноутбуков
Яндекс полностью избавился от GPS-зависимости