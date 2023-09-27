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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию искусственного интеллекта, где обсуждалось обновление по поручению Президента России Владимира Путина Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г. По итогам стратсессии заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко дал комментарий о перспективах развития технологий искусственного интеллекта в России.

Президент России Владимир Путин поставил задачу – внедрить искусственный интеллект во все ключевые сферы нашей жизни. Уже сегодня данная технология применяется в медицине, науке, образовании, искусстве и других сферах. Например, в сельском хозяйстве компании повышают урожайность на десятки процентов. Экономят до 10% затрат на удобрения за счет анализа изображений полей со спутников. Активно развивается беспилотный транспорт. На Московском центральном кольце (МЦК) в 2024 г. начнут ходить беспилотные «Ласточки». «Яндекс» выводит беспилотные такси на городские маршруты. А беспилотные грузовики «Камаз» летом 2023 г. стали перевозить грузы по трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург и по дорогам Арктики. Они безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках. Мы смогли по достоинству оценить успехи ИИ во время пандемии коронавируса. При обработке сотен тысяч снимков точность определения ковидной пневмонии достигла практически 100%. В разы увеличилась скорость анализа информации для постановки диагноза. А это значит – своевременное лечение и тысячи спасенных жизней!

Потенциал у технологии колоссальный. Раскрыть его как раз поможет обновленная Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г. Она включает меры по развитию инфраструктуры, науки и кадров, а также поддержку внедрений. Объем российского рынка искусственного интеллекта стабильно растет: в 2021 г. он составлял более 550 млрд руб., а в 2022 г. – уже порядка 650 млрд руб. По оценке экспертов, в 2025 г. ИИ позволит российским организациям сэкономить около 1 трлн руб.

Благодаря реализации Стратегии к 2030 г.:

- 5 тыс. организаций получат льготный доступ к вычислительным мощностям для разработки ИИ.

- 95% всех компаний будут применять ИИ, в том числе благодаря господдержке.

- 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач.

- Будут запущены 300 научно-исследовательских и прикладных проектов, в том числе с международным участием.

- При максимальных инвестициях за пять лет прогнозируется дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ в объеме 11,2 трлн руб. (накопительным итогом к 2030 г).

Отмечу, что особое внимание государством уделяется безопасности. Технология должна работать исключительно на благо граждан и российской экономики. Для этого в нашей стране совместно с бизнесом принят Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Россия является и намерена быть страной с одним из самых благоприятных регуляторных режимов в мире для эффективного развития технологий с ИИ.

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