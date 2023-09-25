Спрос на консультации по торгам в сфере гособоронзаказа ежегодно растет в два раза

Эксперты Удостоверяющего центра «Контура» отметили, что число консультаций по торгам на площадке АСТ ГОЗ выросло из-за трудностей, которые возникают во время регистрации в системе, и увеличения количества поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

АСТ ГОЗ — это автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа. Министерства и ведомства России, а также госкомпании из сферы оборонно-промышленного комплекса, проводят на этой площадке закупки по № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Информация о большинстве тендеров здесь закрыта — ее нельзя найти в единой информационной системе (ЕИС) и открытых источниках.

Регистрация на платформе АСТ ГОЗ состоит из нескольких этапов: нужно получить сертификат электронной подписи, установить и настроить ПО ViPNet, пройти аккредитацию и многое другое. Трудности во время работы на площадке возникают не только у новых участников торгов, но и у опытных — отмечают в Удостоверяющем центре.

Данил Швец, руководитель отдела сопровождения информационных систем Удостоверяющего центра «Контура»: «У АСТ ГОЗ высокие требования к безопасности. Например, можно получить наказание даже из-за несвоевременного уведомления ведомства о смене компьютера. При этом, пока пользователь не оплатит штраф, доступ к площадке для него будет закрыт. Чтобы таких ситуаций не возникало, мы консультируем участников торгов и помогаем им разобраться с особенностями АСТ ГОЗ».

АСТ ГОЗ входит в топ-5 информационных систем, по которым чаще всего консультируются пользователи в УЦ «Контура». Кроме нее эксперты помогают клиентам работать и с другими системами, в том числе с «Честным знаком», ФГИС ЦС, Федресурсом. За пять лет они провели больше 30 тыс. консультаций.

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