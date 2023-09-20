Органы власти Астраханской области перешли на российское ПО «Мойофис»

Правительство Астраханской области и еще 28 органов власти региона перешли на отечественное офисное ПО «Мойофис», российского производителя офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. Регион суммарно приобрел более 3,2 тыс лицензий почтовой системы «Мойофис почта 2» и «Мойофис частное облако 2». Продукты используются для создания единой коммуникационной среды государственных служащих Астраханской области, а также для организации безопасного хранения и управления файлами в собственном облаке и работе в облачных редакторах документов. Об этом CNews сообщили представители «Мойофис».

Регион приобрел бессрочные лицензии «Мойофис» с доступом к обновлениям продуктов в течение трех лет. Закупка офисного ПО «Мойофис» состоялась в рамках программы импортозамещения и позволила Астраханской области быстро и без остановки работы перейти на российские решения.

«Поиск альтернативы иностранным продуктам в сегменте офисного ПО мы начали еще в начале 2022 г. С февраля по апрель в регионе проходило тестирование «Мойофис частное облако 2», а с мая по август – ««Мойофис почта 2». Пилотное внедрение показало, что решения российской ИТ-компании безопасны, работают стабильно, а их функциональность соответствует потребностям государственных служащих Астраханской области. Считаю, что название "импортозамещение", которое нам давно уже знакомо, не отражает полностью суть нашей идеи. А, вот термин "импортонезависимость" подходит больше, так как придает более точный смысл и наше стремление быть независимыми от импорта», – отметил Алексей Набутовский, министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

«Астраханская область комплексно и последовательно переходит на российское офисное ПО взамен иностранным решениям. Так, в июне 2022 г. все школы региона в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве получили бесплатный доступ к редакторам документов от «Мойофис», сейчас отечественными решениями уже пользуются государственные служащие области. Помимо создания безопасной импортонезависимой ИТ-инфраструктуры в регионе внедрение ПО «Мойофис» приведет к росту эффективности работы органов власти региона. За счет совместной работы над документами в наших редакторах государственные служащие Астраханской области смогут работать с текстами с таблицами до 30% быстрее», – сказал коммерческий директор «Мойофис» Александр Иванников.

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«Мойофис почта 2» – почтовый сервер и приложения для работы с письмами, календарем, задачами и контактами на любом устройстве, в том числе на смартфоне и планшете через мобильное приложение.

«Мойофис частное облако 2» – безопасное решение для хранения и управления файлами в собственном облаке со встроенными редакторами документов.

«Мойофис» – российская компания-разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя настольные, мобильные и веб-приложения для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 8000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.