Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1

В августе 2023 г. выпущены мажорная версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и дополнение к ней 4.1.1. Благодаря постоянному развитию гос. сборки органы власти смогут получить доступ к самым актуальным возможностям электронного документооборота. Основные нововведения в 4.1.0 и 4.1.1 — это интеграция с «Р7 офис», обновление МЭДО и добавление возможности работы с МЧД.

Интеграция с «Р7 офис»

«Р7 офис» — российский пакет сервисов для работы с текстом, таблицами и презентациями в режиме онлайн. В СЭД ТЕЗИС интеграция с ним появилась в версии 5.0.5, которая вышла в 2021 г. Теперь эта интеграция доступна также и для заказчиков из государственного сектора. Она позволяет просматривать и редактировать документы в браузере, в том числе, в совместном режиме.

Обновление МЭДО

Интеграция с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО) — одна из самых востребованных функций для органов власти. В 2023 г. вступили в силу новые требования по работе с глобальным адресным справочником (ГАС) и нормативно-справочной информацией (НСИ) в МЭДО. Наша компания была одним из инициаторов этих изменений. Благодаря этой инициативе большое количество новых государственных организаций по всей стране смогут стать участниками межведомственного электронного документооборота. Теперь в рамках одной региональной или ведомственной СЭД на базе гос. сборки ТЕЗИС может работать неограниченное количество участников МЭДО.

Работа с МЧД

В СЭД ТЕЗИС реализована возможность использования машиночитаемых доверенностей при отправке документов с электронной подписью через систему ЮЗЭДО «Диадок». Начиная с версии 4.1.1 эта возможность появилась и в гос. сборке. Таким образом, заказчики смогут подготовиться к переходу на обязательное использование МЧД с 1 сентября 2024 г. Важно начать задумываться об этом заранее, поскольку сертификаты ЭП, которые можно использовать без МЧД, выдаются только до 31 августа 2023 г.

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Гос. сборка СЭД ТЕЗИС выпущена в 2022 г. на основе проекта внедрения в Правительстве ЯНАО. В регионе проведена полная цифровизация органов власти, от муниципальных учреждений до аппарата Губернатора, в системе работают более 30 тыс. пользователей из более чем 900 организаций. С появлением гос. сборки успешным опытом проекта могут воспользоваться и другие заказчики из государственного сектора. Федеральные и региональные органы исполнительной власти могут получить лицензии бесплатно. Гос. сборка на 100% соответствует политике импортозамещения, автоматизирует работу с документами, резолюциями и обращениями граждан, поддерживает интеграции с ключевыми государственными информационными системами и позволяет организовать мобильное рабочее место. На текущий момент гос. сборка ТЕЗИС используется в четырех федеральных органах власти и шести субъектах России.