«БФТ-холдинг» внедрил юридически значимый документооборот в информационной системе госзакупок Пензенской области

«БФТ-холдинг» в рамках развития государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля – государственный заказ» (АЦК-Госзаказ) реализовал проект по внедрению юридически значимого документооборота (ЮЗЭД). Он позволил обеспечить межведомственный обмен электронными документами, которые имеют полную правовую силу и признаются всеми участниками госзакупок. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Текущая модернизация решения была направлена на расширение функциональных возможностей ГИС в сфере закупок под нужды Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области. Региону потребовалось повысить оперативность проведения закупочных процедур, в особенности для территориально удаленных уполномоченных органов и их заказчиков. Так, в области было принято решение отказаться от обмена документами в бумажном виде и перейти на ЮЗЭД.

В рамках проекта «БФТ-холдинг» провел комплексное обследование существующего решения и принятых схем документооборота. Сотрудники компании разработали нормативно-правовые акты для обеспечения ЮЗЭД, подготовили условия для постепенного перехода на новый формат работы, а также внедрили необходимую функциональность и обучили пользователей. По итогам проекта в системе АЦК-Госзаказ Пензенской области настроено 45 групп полей для подписания вложений и документов, 49 правил подписания на статусах согласования и более 360 сертификатов электронных подписей.

Проект «БФТ-холдинга» позволил Пензенской области внедрить ЮЗЭД при проведении процедур определения поставщика и полностью соблюсти требования по организации электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок в соответствии с № 44-ФЗ. Пользователи АЦК-Госзаказ могут использовать ЮЗЭД на всех этапах закупочного процесса.

«С весны 2023 г. регион полностью перешел на электронный документооборот в рамках исполнения контрактной системы госзакупок. Все необходимые документы и корректировки к ним больше не придется направлять адресату на бумажном носителе. Помимо этого, полностью исключается вероятность потери пакета документов или дублирования информации. Новые возможности АЦК-Госзаказ позволяют главным распорядителям бюджетных средств и уполномоченным на размещение заказа органам значительно сократить время на обмен документацией и повысить скорость проведения всех закупочных процедур. Мы продолжим развивать решение и добавлять в него новые полезные для госведомств функции», - сказал начальник отдела по регулированию и мониторингу контрактной системы управления по регулированию контрактной системы и закупкам Андрей Лобыкин.

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«БФТ-холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов.