Половина пользователей «Госуслуг» получила цифровой полис ОМС

Минцифры сообщило о том, что почти 50 млн цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) получили граждане на «Госуслугах» с начала 2023 г. Это половина от всех пользователей портала. Всего на «Госуслугах» зарегистрировано более 100 млн человек.

Цифровой полис — это удобно. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. Можно просто показать электронный документ на экране телефона. Чтобы полис подгрузился автоматически на портал, нужно дать согласие на получение данных из Фонда ОМС в личном кабинете «Госуслуг».

С помощью полиса ОМС можно: записываться к врачу; проходить обследования; лечиться в стационаре; вызывать врача на дом; делать сложные высокотехнологичные операции; бесплатно лечиться в частной клинике, если она участвует в программе ОМС.

Если полиса нет, на «Госуслугах» можно подать заявление и оформить сразу электронный вариант. Это займет всего пару минут, а само заявление рассмотрят за один день.

На «Госуслугах» также можно: получить полис первый раз — себе или ребёнку; сменить регион страхования или страховую организацию; приостановить или возобновить действие полиса — касается некоторых категорий граждан; прикрепиться к поликлинике.

Жители новых регионов тоже могут получить цифровой полис на портале — электронный документ уже есть более чем у 1 млн человек.