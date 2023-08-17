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Цифровизация ИТ в госсекторе
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До 1 сентября 2023 г. можно выбрать тип электронной подписи для сотрудников

Внесены изменения в закон «Об электронной подписи». Теперь сотрудники до осени 2024 г. могут продлить себе возможность подписывать документы от имени организации электронной подписью с сертификатом юрлица. Для этого нужно успеть сходить в коммерческий удостоверяющий центр (УЦ) до 1 сентября 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как будет работать подпись с сертификатом юрлица после 1 сентября 2023 г.

Если сотрудник не успеет обратиться в УЦ, то с 1 сентября 2023 г. он сможет пользоваться электронной подписью с сертификатом юрлица до окончания срока ее действия. А дальше — только квалифицированной электронной подписью (КЭП) физлица в сочетании с машиночитаемой доверенностью (МЧД).

Чтобы подписывать документы таким способом, нужно получить КЭП физического лица в УЦ. После этого руководитель организации должен выдать машиночитаемую доверенность.

Как выпустить машиночитаемую доверенность

МЧД — электронная форма бумажной доверенности, подписанная КЭП руководителя организации. 1 сентября 2023 г. возможность оформить МЧД появится в личном кабинете юрлица на «Госуслугах». Такой документ можно будет использовать для получения услуг на портале или при взаимодействии с любыми контрагентами.

Выпустить машиночитаемую доверенность можно также в системе организации или в любой другой системе, имеющей функциональность по созданию МЧД.

Норма не затрагивает руководителей организаций, ИП и госсектор. Они получают сертификаты так же, как и раньше.

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