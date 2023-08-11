В Татарстане запустился реестр стартапов

В конце апреля 2023 г. Кабинет министров Республики Татарстан утвердил порядок формирования и ведения реестра стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Настоящий порядок определяет правила формирования и ведения реестра стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий в РТ, условия включения в реестр и исключения из реестра, состав включаемых в него сведений, а также порядок предоставления сведений из реестра.

Для рассмотрения заявок и ведения реестра стартапов в формате «единого окна» в информационной системе «Мои субсидии» был создан раздел «Реестр стартапов» для подачи заявки и коммуникации. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Основные требования к заявителю: юридические лица - ИТ-компании (кроме ИП); основной вид деятельности относится к кодам ОКВЭД №62, 63; регистрация организации на территории Республики Татарстан; организация внесена в ЕГРЮЛ не более трех лет назад; размер дохода организации не превысил 1 млн руб. с момента ее создания; справка об отсутствии судимости у руководителя организации (ее можно заказать через портал «Госуслуг», срок изготовления до 30 дней).

Срок рассмотрения одной заявки до 10 рабочих дней*.

*Срок рассмотрения заявки может быть увеличен в случае направления запроса о предоставлении дополнительных материалов или направления заявки на доработку.

Ознакомиться с Реестром стартапов Республики Татарстан и правоутановочными документами можно на официальном сайте ГАУ «ИТ-парк» в разделе «Документы».

Подать заявку для включения в реестр можно через информационную систему «Мои Субсидии» раздел «Реестр стартапов».