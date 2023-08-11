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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«Ростелеком» создает цифровой хаб для безопасности городов Красноярского края

«Ростелеком» внедряет технологическую платформу, которая объединит информационные системы, отвечающие за общественную и экологическую безопасность, а также правопорядок в Красноярском крае. Масштабный проект реализуется с 2022 г. в рамках утвержденной стратегии цифровой трансформации региона.

На данном этапе специалисты интегрируют существующие автоматизированные системы в единый цифровой хаб в Красноярске и Норильске. Именно в этих городах будут находиться архитектура и ядро платформы. В последствии к ней присоединят и другие населенные пункты края. Для непрерывного сбора и обработки оперативной информации будут задействованы разные организации: дежурно-диспетчерские и спасательные службы, территориальные центры медицины катастроф, МВД, ФСБ, объекты энергетики, транспорта, городского хозяйства и другие.

«По сути, это будет зонтичная платформа, объединяющая все объекты критической инфраструктуры. Такой единый центр информации должен улучшить координацию деятельности разных сил и служб, обеспечить условия для прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации возможных угроз. А в случае возникновения ЧС или правонарушений можно будет вести контроль за их устранением», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Создаваемая платформа имеет потенциал для своего дальнейшего развития, наращивания функциональности и модернизации. Ее заказчиком является Краевое государственное казенное учреждение «Центр информационных технологий Красноярского края». Права на программное обеспечение автоматизированных систем «Ростелеком» передает госучреждению.

«С внедрением системы органы власти и силовые ведомства получат доступ к консолидированной информации, оперативной оценке и анализу обстановки в разных муниципальных образованиях Красноярского края. Это положительно повлияет на своевременность управленческих решений и позволит видеть всю картину происходящих событий на улицах города», — отметил исполняющий обязанности министра цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

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