Почти 15 тыс. человек воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей на МСП.РФ

Почти 15 тыс. пользователей цифровой платформы МСП.РФ из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей. Всего сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи» воспользовались свыше 19 тыс. раз.

Наиболее востребованным стал сервис «Выбор налогового режима», которым воспользовались более 10 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП»

Наиболее активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. В топ-10 регионов по этому показателю также вошли предприниматели из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской Челябинской областей и Красноярского Края.

«Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Онлайн-сервисы буквально за три минуты позволяют получить рекомендации по корректному выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой своего предприятия», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич, добавив, что практика также показывает: многие действующие предприниматели не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, и деятельность компании по документам расходится с реальной.

Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 г. Они позволяют пользователям быстро получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением. К примеру, сервис «Выбор организационно-правовой формы» после прохождения теста предоставляет пользователю памятку по предложенной форме. В ней описываются разрешенные виды деятельности, возможности привлечения наемных сотрудников, требования к сдаче отчетности и другие параметры.

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Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана «Корпорацией МСП» совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса. Создание и развитие цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.