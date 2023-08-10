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«Р7-офис» планирует до конца года обеспечить бесплатным ПО школы Урала и Дальнего Востока

«Р7-офис» планирует безвозмездно передать лицензии на пакет офисных решений «Р7-офис» школам Урала и Дальнего Востока до конца 2023 г. В настоящее время бесплатные лицензии на офисную среду с расширенной функциональностью для совместной работы и коммуникации «Р7-офис» получили школы почти всей европейской части России.

Разработчик также передаст в регионы Урала и Дальнего Востока лицензии на офисный пакет для дошкольных общеобразовательных организаций, учреждений для детей-сирот, дополнительного образования, а также среднего профессионального образования.

Преподаватели и учащиеся получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ «Р7-офис».

Компания уже не первый год передает лицензии в региональные образовательные учреждения. Это часть её стратегии, которая направлена на популяризацию современных многофункциональных российских ИТ-решений. Внедрение программы российского вендора в образовательных организациях позволит обеспечить их стабильное функционирование и развитие.

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