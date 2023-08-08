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Цифровизация ИТ в госсекторе
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За два года в «Госключе» подписано более 2,7 млн документов

«Госключ» — это мобильное приложение, в котором можно бесплатно оформить и использовать электронную подпись. За два года работы в нем подписано более 2,7 млн документов и оформлено более 3,3 млн сертификатов электронной подписи. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Для получения сертификата электронной подписи не нужно никуда идти или за что-то платить — достаточно установить мобильное приложение «Госключ».

Весь процесс от установки до подписания занимает в среднем до пяти минут. Дополнительное ПО для подписания документов в электронном виде не требуется.

Документы можно подписывать удаленно из любой точки мира, не тратя время на поездки в офис или на отправку курьером.

Что чаще всего подписывают в «Госключе»: согласия на получение налоговых уведомлений;

договоры с операторами связи; документы по сделкам с недвижимостью, включая ипотечные договоры; документы для открытия бизнеса.

С «Госключом» можно получить более 40 государственных и региональных услуг. Также к сервису подключились 50 компаний и еще около 100 находятся в процессе интеграции.

Скачать приложение «Госключ» можно в магазинах RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.

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