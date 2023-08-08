Электронная медкарта и передача показаний счетчиков: какими сервисами портала mos.ru чаще всего пользуются горожане

За полгода горожане воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru более 367 млн раз. Это на восемь процентов больше, чем за тот же период 2022 г. Чаще всего жители пользуются услугами и сервисами социальной и жилищно-коммунальной сферы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москва уже 12 лет развивает собственную цифровую экосистему, чтобы жители могли как можно больше повседневных задач решать онлайн в любое удобное время, без необходимости лично приезжать в ведомства и привозить бумажные документы. Каждый год на mos.ru появляются новые полезные услуги и сервисы, а существующие становятся еще функциональнее, некоторые переходят в проактивный формат. И с каждым годом все больше горожан решают свои повседневные задачи именно на mos.ru. Сейчас ежедневно услугами и сервисами портала пользуются почти два миллиона раз, а количество зарегистрированных пользователей превышает 15,7 млн», — сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

На mos.ru доступно более 400 различных цифровых услуг и сервисов: от повседневных, связанных с управлением домом, заботой о здоровье, образованием, транспортом и социальной поддержкой до эксклюзивных, таких как аренда музейного зала или бронирование книг в библиотеке. Всего с запуска портала количество обращений к городским услугам и сервисам превысило 3,3 млрд.

За первые шесть месяцев 2023 г. самым востребованным стал сервис получения информации из электронной медицинской карты. Он доступен горожанам на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». За полгода им воспользовались более 136 млн раз. В электронной медкарте доступны протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписки из стационаров, история вакцинации, информация о выданных справках, вызовах скорой помощи, выписанных действующих рецептах, обследованиях в павильонах «Здоровая Москва» и др.

Кроме того, москвичи могут вести дневник здоровья, вносить данные о личном, семейном анамнезе и об аллергоанамнезе ребенка. При этом пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять некоторые новые. Через веб-версию сервиса можно предоставить временный доступ к данным медкарты врачам федеральных, частных и региональных клиник. Это позволяет упростить получение медицинской помощи в организациях, не входящих в систему городского здравоохранения.

Следующий в числе самых популярных сервисов — «Электронный дневник» «Московской млн школы» («МЭШ»). С начала 2023 г. к веб-версии сервиса обратились более 86 миллионов раз. С его помощью родители всегда находятся в курсе текущей и итоговой успеваемости своих детей, домашних заданий, расписания, получают информацию об актуальных мероприятиях и многое другое. При необходимости через сервис можно связаться с учителем, а также сообщить об отсутствии ребенка на занятии или оформить справку об обучении.

Также в числе востребованных сервисов портала mos.ru «Запись к врачу», которой воспользовались более 37,3 млн раз, «Передача показаний приборов учета воды и тепла» (около 42,5 млн обращений) и «Проход и питание в школе» (больше 18,7 млн обращений). Кроме того, горожане часто обращаются за такими услугами, как «Предоставление доступа к электронной медицинской карте» (более 516,6 тыс. раз), «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества» (свыше 511,6 тыс.) и «Оформление карты москвича» (более 455,4 тыс.). Более 321,8 тыс. раз москвичи воспользовались онлайн-услугой «Прикрепление к поликлинике», получили пропуск на выезд грузового транспорта свыше 292,7 тыс. раз, а также больше 213,2 тыс. раз оформили пособие в форме ежемесячной денежной выплаты на ребенка (включая выплаты на детей в возрасте от нуля до 18 лет).

Для горожан разработаны и мобильные приложения. Так, благодаря приложениям «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» можно быстро получить востребованные городские услуги. «Электронный дом Москва» — необходимый инструмент для жителей многоквартирных домов, который поможет решить вопросы, связанные с обслуживанием жилья и взаимодействием с соседями. Приложение «Московский транспорт» легко рассчитывает время в пути, количество пересадок и общую стоимость поездки. Для автомобилистов предусмотрено приложение «Парковки России», а путешественники и те, кто хочет больше узнать о городе, могут скачать Russpass и «Узнай Москву».