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На «Госуслугах» уже подано более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании

Единый день голосования пройдет 10 сентября. В нем можно принять участие онлайн — с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на «Госуслугах». Этой возможностью воспользовались уже более 400 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Где будет применяться ДЭГ: Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Калининградская область, Камчатский край, Курская область, Липецкая область, Москва (mos.ru), Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Псковская область, Республика Карелия, Республика Крым, Свердловская область, Томская область, Тульская область, Челябинская область, Чувашская Республика – Чувашия, Ярославская область.

Топ-5 регионов, где подали заявление на ДЭГ: Московская область, Алтайский край, Псковская область, Воронежская область, Нижегородская область.

Проголосовать онлайн можно на выборах: депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов, органов местного самоуправления.

Как принять участие в голосовании

Необходимо подать заявление на «Госуслугах». Его можно отозвать. Данные в учетной записи должны совпадать с данными регистра избирателей ЦИК России.

Сроки подачи заявлений

Прием заявлений продлится до 4 сентября 2023 г. 23:59 по Москве, за исключением Свердловской (до 5 сентября 2023 г. 23:59 по Москве), Челябинской и Томской областей (до 6 сентября 2023 г. 23:59 по Москве).

Какие еще сервисы доступны избирателям

Для тех, кто в день голосования будет далеко от дома, на «Госуслугах» работает сервис «Мобильный избиратель». Он позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С помощью сервиса можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях.

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