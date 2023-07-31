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Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов

Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» уже воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов, которые подали более 2 млн заявлений на различные направления подготовки. Число поступающих на бюджет через «Госуслуги» в этом году выросло почти в 2 раза по сравнению с прошлым.

«Всего заявлений подано от 931 тыс. абитуриентов по программам специалитета и бакалавриата. Приём на бюджет завершился 25 июля, на платное обучение продолжается до 20 августа. Российские абитуриенты направили 2,8 млн заявлений, из них с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» – около 2,2 млн. Регионы-лидеры: Москва, Санкт-Петербург и Татарстан», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Благодаря суперсервису в этом году поступать можно на любые формы бакалавриата и специалитета, на второе высшее и бесплатное второе высшее образование по творческим специальностям.

Приём документов в вузы на «Госуслугах» стартовал 20 июня. На портале можно подать заявление в 5 любых вузов и до 5 специальностей в каждом.

«К суперсервису подключены 1022 вуза страны. Абитуриентам не нужно тратить время на дорогу, чтобы отнести в вуз бумажные документы. Заполнить заявление можно всего за несколько минут, самое короткое время подачи — 1 минута 3 секунды. Поступающие на платную форму обучения могут заключить договор с вузом онлайн с помощью приложения «Госключ». Такой возможностью уже воспользовались более 500 абитуриентов», — сказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

В числе самых популярных направлений подготовки среди абитуриентов, поступающих на бюджет с помощью «Госуслуг», — экономика, юриспруденция, менеджмент, педагогическое образование, а также информатика и вычислительная техника. Самыми популярными вузами стали Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МИРЭА — Российский технологический университет и Финансовый университет при Правительстве РФ.

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