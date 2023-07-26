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Оформить компенсацию по ОСАГО теперь можно онлайн

Раньше после ДТП нужно было относить все документы в страховую компанию. Теперь, если авария оформлена по европротоколу, это можно сделать онлайн — с помощью сервиса на «Госуслугах» или в приложении «Госуслуги авто». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Заполнять заявление вручную не нужно — почти все данные при оформлении автоматически подтягиваются из личного кабинета «Госуслуг».

Что потребуется добавить при оформлении: документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство; данные полиса ОСАГО; номер извещения о ДТП. Если европротокол был оформлен на бумаге, то к заявлению нужно прикрепить его скан или фото и внести вручную недостающие сведения; банковские реквизиты или адрес почтового перевода для получения возмещения; а также подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ».

После рассмотрения документов страховая компания предложит время и место осмотра — туда нужно будет подъехать лично. Когда осмотр будет закончен, компания пришлет результаты и может выдать направление на ремонт или выплатить страховую сумму без посещения офиса, например на карту.

Скачать приложение «Госуслуги авто» можно в RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.

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