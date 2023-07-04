В Новосибирске на «Эларскан» оцифруют документы о Героях Советского Союза

В «Государственный архив Новосибирской области» поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан А2-600Р». На профессиональном оборудовании будут оцифрованы наиболее ценные и востребованные документы архивного фонда Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

На 2023 г. перед «Государственным архивом Новосибирской области» стоит задача в оцифровке одного млн 600 тыс. скан-образов по документам архивного фонда Новосибирской области, находящихся на хранении в ГКУ НСО ГАНО. Часть из них будет оцифрована на новом отечественном сканере. «На новом комплексе планетарного сканирования «Эларскан А2-600Р», который предназначен для бесконтактной оцифровки книг, журналов, газет, фотографий и др. документов формата до А2+, электронные копии создадут для документов на Героев Советского Союза – новосибирцев из фонда П-5а «Партийный архив Новосибирского обкома КПСС и его коллекции», — сказал Виталий Анатольевич Буренков, начальник отдела автоматизированных архивных технологий «Государственного архива Новосибирской области».

Сканер «Эларскан А2-600Р» также послужит для бережной и качественной оцифровки документов из фонда Р-2189 «Коллекция книг записей актов гражданского состояния по Новосибирской области, 1920 — 1925 гг.», — они содержат записи о рождении, браке, расторжении брака и смерти.

«Сканирование документов и перевод их в цифровой вид — одна из важнейших задач архива», — сказал Виталий Анатольевич Буренков.

На «Эларскан» оцифруют документы о Героях Советского Союза

Качественные цифровые копии архивных документов позволяют предоставить удаленный доступ к информации исследователям из разных городов и стран посредством интернет-портала «Мультимедийный архив Новосибирской области». Портал содержит документы фондов «Коллекция метрических книг культовых учреждений», «Коллекция книг ЗАГС НСО», «Коллекция картографических документов», документы героев Советского Союза НСО, эвакуированных в Новосибирскую область в период Великой Отечественной войны, награжденных в Новосибирской области, в том числе в период Великой Отечественной войны.