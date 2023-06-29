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Жители Москвы оформили более 50 тыс. электронных читательских билетов на mos.ru

Жители столицы оформили более 50 тыс. единых читательских билетов онлайн на mos.ru. Он дает возможность брать книги в 440 городских библиотеках, а также бронировать издания в любой удобной читальне с помощью сервиса «Библиотеки Москвы». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Электронный читательский билет так же, как и пластиковый, принимают во всех городских библиотеках. При этом его можно сохранить на смартфон, чтобы он всегда был под рукой. В преддверии летних каникул и сезона отпусков москвичи чаще оформляли такие билеты на mos.ru: в мае востребованность услуги на mos.ru выросла на 40% по сравнению с предыдущим месяцем», — отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Услуга оформления электронного билета доступна пользователям со стандартной или с полной учетной записью на mos.ru. В заявке понадобится указать имя, дату рождения, контакты, а также данные паспорта. Кроме того, нужно загрузить фото. Это необходимо, чтобы библиотекарь мог идентифицировать читателя.

Уведомление о регистрации придет в личный кабинет и на электронную почту пользователя. Электронный билет автоматически отобразится в кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Чтобы получить книгу, достаточно показать библиотекарю штрихкод с его номером на экране смартфона.

Оформить читательский билет онлайн можно и детям. Ребенок старше 14 лет может получить читательский билет самостоятельно, для детей младше 14 лет это могут сделать родители или законные представители.

Электронный билет позволяет не только брать книги в читальнях, но и пользоваться всеми возможностями сервиса «Библиотеки Москвы». Читателям доступен библиотечный каталог, они могут бронировать издания и переносить дату их возврата онлайн. Последняя опция — одна из самых востребованных, с начала работы сервиса в апреле 2021 г. ею воспользовались свыше 414 тыс. раз. Продлить срок хранения книги можно на 30 дней в личном кабинете.

Сервис также позволяет найти ближайшую удобную библиотеку и узнать, в какой из читален есть в наличии нужная литература. Кроме того, здесь регулярно публикуются тематические подборки для взрослых и детей. Так, специалисты Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара недавно составили списки произведений для чтения на летних каникулах. В каждый перечень вошло от 18 до 20 сочинений российских и зарубежных авторов, среди которых приключенческие романы, детские повести, фантастика, классическая и познавательная литература. Со всеми списками, отсортированными по интересам, авторам и жанрам, можно ознакомиться в разделе «Подборки книг на любой вкус».

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