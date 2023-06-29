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Уголь Тывы под контролем

В конце марта 2023 г. Министерство цифрового развития Республики Тыва завершило создание государственной информационной системы «Угольная продукция». Цифровой сервис призван обеспечить электронное взаимодействие граждан и поставщиков угля.

Министр топлива и энергетики Республики Тыва Эдуард Куулар убежден: «Система позволит в режиме реального времени отслеживать наличие и остатки угольной продукции на складах. Предоставляется актуальная информация о стоимости угля и времени работы пунктов выдачи. Через личный кабинет житель Республики сможет заказать уголь, в том числе «социальный» и по льготной цене. Так мы обеспечим возможность населению купить уголь по цене, установленной правительством Республики Тыва». Также система позволяет осуществлять мониторинг и контроль распределения угольной продукции.

Со слов министра цифрового развития Идегела Монгуша, цифровой сервис создан на базе отечественного программного обеспечения с использованием метода low-code/no-code. ГИС «Угольная продукция» уже сейчас позволяет на своей платформе создаваться новые сервисы для дальнейшей цифровой трансформации республики.

«Надеемся, что созданная система позволит снизить социальную напряженность в республике. Упрощая взаимодействие потребителя и поставщиков, мы обеспечиваем прозрачность и беспрепятственность приобретения угля», - сказал директор ГК «Информационные системы и сервисы» Алексей Шовкун.

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