«Росатом» и Белгород внедрят систему транспортного мониторинга

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развернет в Белгороде программно-аппаратный комплекс подсистемы мониторинга параметров транспортного потока Белгородской агломерации. Проект призван повысить эффективность управления дорожным комплексом, удобство и безопасность дорожного движения. Он обеспечит мониторинг транспортных потоков, в результате в режиме «онлайн» администрация сможет получать информацию о транспортной обстановке в Белгородской агломерации. Работы данного этапа будут завершены в сентябре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Русатом инфраструктурные решения».

Подсистема мониторинга транспортного потока будет являться часть Интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая уже работает в Белгородской агломерации. В ходе работ будут установлены и подключены в ИТС 74 детектора. Они будут распознавать государственный знак и факт проезда каждого зафиксированного транспортного средства, передавать данные в другие подсистемы ИТС. Детекторы будут помогать анализировать трафик на дорогах агломерации. Оборудование, входящее в состав детекторов транспорта, имеют информационный интерфейс Ethernet с поддержкой протокола TCP/IP с целью интеграции к существующей системе АСУДД и ИТС.

Реализация проходит на основании заключенного контракта между муниципальным бюджетным учреждением «Управление Белгорблагоустройство» и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в контур управления РИР.

«Белгородская область – один из признанных лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Данный проект продолжает большой комплекс работ, и мы рады применить в регионе наши компетенции и экспертизу. Уже несколько лет коллеги из региона реализуют много активностей с применением ИТ-технологий. Все это помогает повысить безопасность перевозки пассажиров и снизить аварийность», – сказала Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы» РИР.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 г. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от Мурманска до Сахалина.