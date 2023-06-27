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В три раза больше абитуриентов подают заявления в вуз через Госуслуги

За первую неделю работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» порядка 75 тыс. абитуриентов подали более 200 тыс. заявлений по различным направлениям подготовки. Число поступающих через портал «Госуслуги» в три раза больше, чем за тот же период в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Приём документов в вузы на «Госуслугах» стартовал 20 июня. Заявление можно подать в пять любых вузов, выбрав до пяти специальностей в каждом. Самое короткое время подачи заявления — одна минута три секунды.

Самые популярные направления за неделю: лечебное дело, юриспруденция, педиатрия, стоматология, экономика.

Подать заявление на поступление через «Госуслуги» можно в 1,022 вуза страны. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Самые популярные вузы за неделю: РАНХиГС, КФУ, УрФУ, МГУ, СПбГУ.

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