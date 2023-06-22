ГК Softline помогает клинике СибГМУ на пути к цифровой трансформации

ГК Softline реализовала комплексный проект для Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). По его итогам в многопрофильной клинике СибГМУ были впервые внедрены решения для анализа и обработки больших данных с медицинского оборудования и информационных систем с целью управления операционной и финансовой эффективностью лечебных процессов, в том числе и в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Решение создано на основе двух российских систем – цифровой интерактивной аналитической системы (ЦИАС) и реанимационно-анестезиологической информационной системы (РАИС). В результате внедрения систем в клинике был автоматизирован сбор и анализ данных, поступающих с жизнеобеспечивающего медицинского оборудования в реанимации, а также во время проведения хирургических операций. Теперь заказчик может прогнозировать динамику лечения и экономические показатели по отделениям клиники, контролировать потоки пациентов и загрузку коечного фонда, а также составлять прогнозы выручки и оценивать загрузку медицинских специалистов. Кроме того, была выполнена целевая задача проекта – улучшены условия работы медперсонала, прежде всего в наиболее загруженных и экстренных отделениях клиники СибГМУ. Использование информационных систем ЦИАС и РАИС позволило клиенту сократить время на бумажную работу и повысить качество ведения медицинской документации, а главное – усилить контроль над состоянием пациентов и принимать своевременные врачебные решения для его улучшения. Об этом CNews сообщили представители компании Softline.

СибГМУ последовательно внедряет передовые цифровые технологии. Для облегчения работы врачей анестезиологов-реаниматологов клиникой было выбрано решение российского разработчика «Кваттролаб», которое обеспечило автоматизацию сбора данных с медицинского оборудования. Цифровую интерактивную аналитическую систему вендора DBA помогли подобрать эксперты ГК Softline. ЦИАС была развернута и настроена командой Softline совместно с DBA и сначала использовалась как аналитическая платформа для вуза. Впоследствии ЦИАС стали применять и для нужд клиник СибГМУ.

При выборе систем заказчик озвучил следующие требования: решения должны быть российскими и обеспечивать возможность интеграции с медицинскими информационными системами, используемыми в клиниках. Кроме того, клиентом рассматривались только локальные системы, устанавливаемые на сервере (с постоянной лицензией на ПО). Также была важна совместимость с различным оборудованием. Всем этим требованиям соответствовала система ООО «Кваттролаб». Так, система РАИС обеспечивает совместимость практически с любым оборудованием как российского, так и иностранного производства, позволяет организовать рабочее место на любом компьютере или планшете, подключенном к сети лечебного учреждения.

Выбор ЦИАС компании DBA был обусловлен функционалом системы – ее возможностью визуализировать большие объемы данных в режиме реального времени в виде интерактивных таблиц и диаграмм и стандартизировать отчетность. Система позволяет представлять данные в динамике, причем как в масштабе всей организации, так и детализировать их до отдельно взятого специалиста и подразделения.

РАИСа и ЦИАС включены в реестр российского программного обеспечения.

«Наш клиент СибГМУ заинтересован во внедрении передовых технологий и последовательно воплощает в жизнь план по цифровой трансформации университета и подведомственных клиник. Поэтому для нас было важно реализовать такой масштабный и комплексный проект. Что касается ЦИАС, то клиент высоко оценил возможности интерактивной системы. Она позволяет заказчику задавать необходимое количество уровней детализации данных, отображать ретроспективные и плановые величины в сравнении с текущими значениями, получать и обновлять данные с заданной периодичностью, при этом предусмотрено разграничение прав доступа. В настоящий момент в инфраструктуре СибГМУ размещен портал для интерактивной обработки данных многопрофильных клиник СибГМУ. С помощью ЦИАС заказчик ежедневно может оценивать основные экономические показатели работы многопрофильной клиники – динамику показателей госпитализации и коечного фонда (простои в отделениях, количество занятых коек, структура диагнозов). Для размещения второй системы – РАИС – мы оборудовали два рабочих места: в отделении интенсивной терапии и в малой операционной. Врачи-анестезиологи быстро адаптировались к новой системе и отметили значительное сокращение времени на бумажную работу и повышение качества ведения медицинской документации. Так, до внедрения системы РАИСа врачи в операционной вынуждены были вносить до 50 параметров состояния пациента и записей о лекарственной терапии вручную – теперь этот процесс полностью автоматизирован. В дальнейшем клиент планирует масштабировать решение», – сказала Алина Дербенева, аккаунт-менеджер департамента по работе с государственными и академическими организациями ГК Softline.

«Благодаря команде Softline мы смогли автоматизировать важные процессы, от которых зависит работа всего клинического комплекса и благополучие пациентов. Внедрение новых систем позволяет нам практиковать современный подход к организации системы здравоохранения. Так, ЦИАС помогает нам анализировать организационно-экономические показатели и на основе этого анализа грамотно выстраивать управление здравоохранением в наших клиниках. Использование РАИС позволило решить нам целый ряд других задач. С помощью системы мы смогли уйти от бумажных форм ведения листа назначения и документов. При этом врачи могут посмотреть электронную карту с любого компьютера, что облегчает отслеживание состояния пациентов из операционной и палат интенсивной терапии. Также система обеспечивает нас данными, на основе которых мы определяем загрузку коечного фонда и реанимационного оборудования. Кроме того, электронный формат листов назначений, анестезиологических карт и карт интенсивной терапии, автоматизация сбора данных с медицинского оборудования приводят к снижению рисков врачебных ошибок, к более точному наблюдению и анализу динамики пациента. Встроенные в систему «калькуляторы» производят необходимые расчеты с использованием различных шкал для оценки актуального состояния пациента. Таким образом, у нас появилась возможность автоматизировать учет препаратов, заполнения журналов и протоколов гемотрансфузий, расчета гидробаланса и т.д., что позволяет медперсоналу уделять больше времени людям, находящимся у нас на лечении. Более того, университет планирует активно использовать РАИС в научных и статистических целях, как, например, в политике открытых данных. Это позволит университету решать задачи эпидемиологии и выполнять проекты в области искусственного интеллекта. Мы признательны нашему ИТ-партнеру ГК Softline и видим большие перспективы в нашем сотрудничестве. В этом году совместно с экспертами Softline мы запустили разработку компьютерной игры для моторной реабилитации людей после перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения», – сказал Иван Толмачев, ведущий научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Бионические цифровые платформы» СибГМУ.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. В 2022 г. оборот достиг 70 690 млн руб. ГК Softline реализует трехмерную стратегию роста, направленную на расширение собственного производства, портфеля решений и каналов продаж. Более 5300 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

Сибирский государственный медицинский университет является участником программы «Приоритет 2030». В 2017 г. СибГМУ вошел в список вузов, выбранных правительством для реализации проекта по экспорту образования. Медицинский комплекс клиник СибГМУ предоставляет полный спектр услуг по диагностике и лечению самых различных заболеваний. Это клинический комплекс, медицинскую помощь в котором ежегодно получают более 20 тыс. пациентов из России и стран зарубежья.