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«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» подготовит госслужащих и учителей региона к работе на ПО «Мойофис»

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (КРИПКиПРО) начинает обучение преподавателей и специалистов региона работе на отечественном ПО «Мойофис». На базе образовательной организации открыт центр цифровых компетенции по сопровождению процесса перехода на российское офисное ПО при партнерстве с «Хаб знаний мойофис». Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис».

«Хаб знаний мойофис» передаст КРИПКиПРО материалы, методические рекомендации и готовые программы для обучения с учетом специфики образовательного сегмента. Слушатели курса познакомятся с возможностями настольных редакторов и почтовой системы «Мойофис», узнают, как с помощью современного офисного ПО сократить время на рутинную работу с документами.

Слушателям будут доступны разные форматы обучения: дистанционные SCORM-курсы и очные уроки с авторизованными тренерами. Первый поток обучения стартует в сентябре.

«Эффективность и скорость перехода на отечественные решения зависят от того, насколько хорошо новые пользователи будут знать продукт, поэтому мы уделяем отдельное внимание подготовке кадров к использованию новых ИТ-решений. Совместно с КРИПКиПРО мы рассчитываем обучить сотни учителей и специалистов Кузбасса работе на ПО «Мойофис» в 2023 г.», – сказала Светлана Гиацинтова, генеральный директор «Хаб знаний мойофис».

«Наш институт стремится предоставлять слушателям максимально актуальные и востребованные знания, поэтому мы дополняем свои программы курсами по использованию ПО «Мойофис». Сегодня, в условиях масштабного перехода нашего региона на российские ИТ-решения, возрастает необходимость в подготовке пользователей нового ПО», – сказала Эльвира Забнева, ректор КРИПКиПРО.

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