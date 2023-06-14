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Минфин Челябинской области автоматизировал взаимодействие систем исполнения бюджета и бухгалтерского учета

В Челябинской области организован автоматический обмен информацией между региональной системой исполнения бюджета и единой информационной системой бухгалтерского учета. Взаимодействие обеспечено «БФТ-холдингом» и его программной разработкой «БФТ.ПИВ». Проект выполнен по заказу министерства финансов региона.

Для исполнения бюджета в Челябинской области применяется система автоматизации финансово-казначейских органов на базе программного комплекса «АЦК-финансы», разработанного «БФТ-холдингом». В регионе также внедряется единая информационная система бухгалтерского учета органов госвласти, созданная на базе комплекса технологических решений «1С».

Первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев сказал: «Специалисты Минфина проанализировали опыт взаимодействия пользователей двух этих систем. Попробовали вычленить актуальные запросы и потребности, которые возникают в процессе работы, и посмотрели, каким образом их можно закрыть. Так мы поняли, что существует, например, проблема двойного ввода данных, когда одну и ту же информацию приходится дублировать в разных системах. Увидели, что при пересылке документов часть информации может исказиться, именно поэтому ее приходится перепроверять вручную. И мы поставили задачу автоматизировать документооборот между системой исполнения бюджета и централизованной бухгалтерией так, чтобы в дальнейшем таких сложностей не возникало».

В итоге бесшовная интеграция, выполненная разработчиками «БФТ-холдинга», закрыла сразу несколько задач: обеспечила возможность однократного ввода информации, без необходимости дублировать данные сразу в двух системах; позволила перейти от обмена бумажными и электронными документами в ручном режиме к автоматическому информационному взаимодействию; дала возможность сохранять идентичность документов в обеих системах.

Сейчас из системы исполнения бюджета в систему бухгалтерского учёта и обратно автоматически отправляются все виды документов и справочных данных. При этом электронные версии документов получают индивидуальную транспортную подпись, что гарантирует идентичность данных, их целостность и юридическую значимость.

По словам Александра Грязева, внедрение подсистемы «БФТ.ПИВ» стало очередным этапом развития ИТ-инфраструктуры региона по управлению финансами.

«Перед Минфином стояла задача оптимизировать взаимодействие систем исполнения бюджета и бухгалтерского учета. «БФТ-холдинг» в свою очередь обеспечил техническую сторону этого процесса. На сегодняшний день документооборот между двумя важными ИТ-системами Челябинской области полностью автоматизирован, – сказал Грязев. – У бухгалтерии появился инструмент, позволяющий генерировать в системе «АЦК-Финансы» все необходимые документы и получать нужную информацию без дополнительного ручного ввода. В ответ же Минфин автоматически принимает заявки на оплату расходов из системы бухучета. Это очередной этап цифровой трансформации региональных органов власти и Минфина в частности. И в дальнейшем мы продолжим развивать и поддерживать столь важную ИТ-инфраструктуру ведомства».

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