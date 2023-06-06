Каждая третья подавшая заявление ИТ-компания уже подтвердила аккредитацию

Более 2000 ИТ-компаний прошли проверку и уже получили подтверждение аккредитации. Всего на «Госуслугах» подали заявления 6600. компаний — это более 60% от тех, кто обязан был пройти эту процедуру. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто должен подтвердить аккредитацию

Всего в реестре аккредитованных ИТ-компаний — более 22 тыс. организаций. Больше половины из них получают налоговые льготы и освобождены от подтверждения аккредитации. Подать заявление на «Госуслугах» до 1 июня 2023 г. должны были 10 тыс. компаний.

Промежуточные итоги

– должны подтвердить аккредитацию — 10 086 компаний

– подали заявления — 6 682 компании

– уже получили подтверждение — 2 210 компаний

– сейчас рассматриваются — 4 472 заявления

Проверка заявлений будет идти до 1 июля 2023 г., до 21 июля 2023 г. Минцифры вынесет итоговое решение. До 10 июня 2023 г. компании получат первые результаты. Если при проверке обнаружатся несоответствия, Минцифры уведомит организации, чтобы они успели обновить данные в заявлении.