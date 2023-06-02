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Жители ЦАО стали самыми активными пользователями чат-бота «Свободный доступ»

С помощью чат-бота «Свободный доступ» можно сообщить о незаконных парковках и захвате общественных пространств. За первые четыре месяца 2023 г. сервис обработал свыше 300 сообщений от горожан. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Чат-бот «Свободный доступ» упрощает сотрудничество жителей города с органами контроля и позволяет оперативно восстанавливать доступ к общественным пространствам, который был ограничен незаконно установленными шлагбаумами, заборами, парковочными столбиками, барьерами и полусферами.

«За четыре месяца москвичи с помощью сервиса направили 333 сообщения об ограничении доступа. Самыми активными пользователями стали жители Центрального административного округа – от них поступило 53 запроса. В результате проверки всех обращений было подтверждено 66 нарушений. Свыше 20% из них уже устранены, остальные находятся на контроле», – сказал Иван Бобров.

Глава контрольного ведомства отметил, что с января по апрель 2023 г. включительно количество подтвержденных нарушений по обращениям в чат-бот снизилось в 1,25 раза. Положительной динамики удалось достичь благодаря профилактической работе.

Чат-бот «Свободный доступ» доступен в мессенджере «Телеграм». С его помощью можно проверить, законно ли было установлено то или иное ограждение в столице. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно вбить в поисковой строке мессенджера «Свободный доступ», нажать кнопку «Старт», выбрать интересующий округ Москвы, а затем конкретный район. Виртуальный инспектор попросит описать проблему или задать вопрос, а также указать удобный способ для обратной связи. Специалисты Госинспекции по недвижимости проверят факт самозахвата территории и примут необходимые меры.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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