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На республиканском портале госуслуг доступен новый раздел «Меры поддержки семьям с детьми»

К Международному дню защиты детей Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан собран перечень мер поддержки семьям, которые можно получить на ПГМУ, ЕПГУ и в МФЦ. Более 70 услуг, включая запись ребенка в детский сад, оформление материнского капитала, подача заявления на получение мер поддержки для мобилизованных граждан и членов их семей, доступны в одном разделе uslugi.tatarstan.ru/posobie-na-detej с разделением по категориям: для многодетных семей; для семей с детьми, имеющих ограничения по здоровью или находящихся под опекой; для семей, члены которых являются участниками СВО; для семей с детьми. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Все больше жителей Татарстана переходят на цифровой формат получения государственных услуг. Сегодня каждый второй житель Татарстана является активным пользователем республиканского портала государственных и муниципальных услуг.

«Создание эффективной цифровой инфраструктуры является одной из ключевых задач для Министерства цифрового развития Республики Татарстан. Все больше людей делают выбор в пользу онлайн-сервисов и цифровых услуг. Новый раздел со всеми доступными мерами поддержки семьям с детьми гарантирует пользователям портала быстрый доступ к актуальной информации, в том числе способствуя экономии времени», – отметил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин.

Внедрение бесконтактных технологий позволяет свести к минимуму взаимодействие граждан и сотрудников, а также снизить коррупционные риски.

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