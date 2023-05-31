CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

Более 4,5 тыс. пациентов подключились к цифровой платформе «Ростеха» «Персональные медицинские помощники»

Более 4,5 тыс. пациентов подключились к цифровой платформе «Ростеха» «Персональные медицинские помощники», которая обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями – артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Решение построено на базе промышленного интернета вещей IIoT.Istok.

Платформа разработана в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники», который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Она является центральным звеном в информационном обмене между пациентами, врачами и медицинскими организациями.

Пациентам, участвующим в проекте, выдаются индивидуальные диагностические приборы – тонометры и глюкометры, интегрированные с информационной системой «Персональные медицинские помощники» на базе решения IIoT.Istok – IoMT.Istok. Результаты измерений систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы в капиллярной крови автоматически передаются с устройств в информационные системы медицинских организаций, НМИЦ Минздрава России, ФМБА и другие медицинские организации для дальнейшей обработки врачами-специалистами.

Оператором информационной системы «Персональные медицинские помощники» постановлением Правительства РФ определено АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в «Ростех»). Платформа IoMT.Istok разработана специалистами НПП «Исток» им. Шокина.

«Более 4,5 тыс. пациентов уже подключены к платформе «Персональные медицинские помощники». На сегодняшний день идет пилотная эксплуатация – мы продолжаем решать вопросы по оптимизации технических процессов на платформе. С июня вводится полноценная техническая поддержка, в рамках которой будут отработаны основные аналитические инструменты для таких пользователей системы, как Росздравнадзор, Минздрав, а также производителей медицинских изделий. Это позволит создать единую эффективную цифровую среду для информационного обмена между врачами и пациентами, что обеспечит постоянный мониторинг жизненно важных показателей здоровья», – сказал советник генерального директора «Объединенной приборостроительной корпорации» Константин Солодухин.

Проект реализуется на территории шести регионов России: в Республике Татарстан, Новосибирской, Иркутской, Самарской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России будет создана лоцманская ИТ-система для морских кораблей. Сейчас используются технологии позапрошлого века

Дом.рф ускорит импортозамещение в ИТ-инфраструктуре с помощью компаний Yadro и F+tech

Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО

«Ростелеком» заполучил контроль над производителем телеком-оборудования, из которого только что вышел «Ростех»

Москва построила и открыла доступ к «убийце» GitHub

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM