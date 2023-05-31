Более 4,5 тыс. пациентов подключились к цифровой платформе «Ростеха» «Персональные медицинские помощники»

Более 4,5 тыс. пациентов подключились к цифровой платформе «Ростеха» «Персональные медицинские помощники», которая обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями – артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Решение построено на базе промышленного интернета вещей IIoT.Istok.

Платформа разработана в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники», который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Она является центральным звеном в информационном обмене между пациентами, врачами и медицинскими организациями.

Пациентам, участвующим в проекте, выдаются индивидуальные диагностические приборы – тонометры и глюкометры, интегрированные с информационной системой «Персональные медицинские помощники» на базе решения IIoT.Istok – IoMT.Istok. Результаты измерений систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы в капиллярной крови автоматически передаются с устройств в информационные системы медицинских организаций, НМИЦ Минздрава России, ФМБА и другие медицинские организации для дальнейшей обработки врачами-специалистами.

Оператором информационной системы «Персональные медицинские помощники» постановлением Правительства РФ определено АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в «Ростех»). Платформа IoMT.Istok разработана специалистами НПП «Исток» им. Шокина.

«Более 4,5 тыс. пациентов уже подключены к платформе «Персональные медицинские помощники». На сегодняшний день идет пилотная эксплуатация – мы продолжаем решать вопросы по оптимизации технических процессов на платформе. С июня вводится полноценная техническая поддержка, в рамках которой будут отработаны основные аналитические инструменты для таких пользователей системы, как Росздравнадзор, Минздрав, а также производителей медицинских изделий. Это позволит создать единую эффективную цифровую среду для информационного обмена между врачами и пациентами, что обеспечит постоянный мониторинг жизненно важных показателей здоровья», – сказал советник генерального директора «Объединенной приборостроительной корпорации» Константин Солодухин.

Проект реализуется на территории шести регионов России: в Республике Татарстан, Новосибирской, Иркутской, Самарской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.