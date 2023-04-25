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Минцифры: итоги заседания ГКРЧ

В Минцифры прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам.

Частоты для беспилотников

ГКРЧ приняло решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками. При этом также договорились о создании рабочей группы, которая обсудит, какие еще диапазоны для этого возможно будет задействовать. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Выделение частот операторам для работы в новых регионах

«К-телеком» и «Миранде-медиа» выделят частоты для развития мобильной связи в ДНР и ЛНР. Это позволит создать необходимый уровень конкуренции. В течение трех лет они должны будут покрыть связью приоритетные населенные пункты и трассы.

Скидка за спектр

Операторы могут получить скидку за использование радиочастотного спектра, если они готовы устанавливать от одной до четырех базовых станций в квартал в населенных пунктах до 1000 человек. В каждом регионе своя квота на количество станций от одного оператора. Такая мера поддержки будет действовать с июля 2023 г. до конца 2025 г. Сегодня ГКРЧ утвердило 52 региона, в которых операторы будут устанавливать базовые станции.

Подавление сигнала беспилотников

В Минцифры поступают обращения от бизнеса, в частности от владельцев объектов КИИ, с просьбой определить порядок использования средств радиоэлектронного подавления. ГКРЧ создаст рабочую группу по этому вопросу и представит результаты во II квартале 2023 г.

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