«Ростелеком» на Южном Урале цифровизировал более 400 школ

«Ростелеком» на Южном Урале реализовал федеральный проект по оснащению школ региона цифровой инфраструктурой. Компания провела беспроводной интернет в 422 учебных учреждения Челябинской области и установила в них систему видеонаблюдения. Работы выполнены в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Строительство ИТ-инфраструктуры в школах — важная часть современной цифровой образовательной среды. Сейчас уже несколько сотен учебных заведений региона получили доступ к беспроводному интернету. Инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям обеспечат равный доступ к получению знаний для всех школьников вне зависимости от места их проживания.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома», сказал: «В результате масштабного федерального проекта учебные учреждения Челябинской области оборудованы 5958 точками Wi-Fi-доступа. Важный акцент был сделан на безопасности образовательного процесса. “Ростелеком” оснастил входные группы школьных зданий системой видеонаблюдения, установив 1556 камер. Устройства работают в круглосуточном режиме. Просматривать изображение может только заказчик. Срок хранения данных — один месяц».

Челябинская область стала одним из 24 субъектов РФ, где в течение 2021–2022 гг. был реализован пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению базовой безопасности образовательного процесса в школах.

В соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 г. «Ростелеком» был назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях.