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Вице-премьер Чернышенко: «Рассчитываем на активное вовлечение бизнеса и экспертов в подготовку Стратегии развития отрасли связи до 2035 года»

С 18 марта на площадке Координационного центра Правительства стартует серия стратегических сессий по разработке в рамках поручения Президента Владимира Путина Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. Не позднее июня-июля должна состоятся ее защита и утверждение.

К подготовке приглашены ведущие эксперты отрасли, бизнес-сообщество, в том числе операторы связи, госкомпании и госкорпорации, отраслевые ассоциации. Формирование стратегического документа на ближайшие 10-15 лет будет проходить в рамках тематических рабочих групп, которые возглавят лидеры отрасли.

«Рассчитываем на активное вовлечение бизнеса и экспертов в планирование отрасли. Совместно мы определим основные направления ее развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Ключевой целью реализации мероприятий стратегии станет обеспечение технологического суверенитета в области связи: определение перечня приоритетных технологий, развитие научного и кадрового потенциала отрасли, производство доверенного отечественного телекоммуникационного оборудования и необходимой электронной компонентной базы, импортозамещение программного обеспечения для сетей связи, что позволит достичь технологической независимости и обеспечить управляемость национальными сетями связи, а также оптимальное использование радиочастотного ресурса», – отметил Дмитрий Чернышенко.

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