Softline помогла ГБУ «Мосгоргеотрест» организовать управление корпоративными устройствами

Softline внедрила российскую систему управления мобильными устройствами Safemobile в ГБУ «Мосгоргеотрест». По итогам проекта были усилены контроль и защита планшетов, используемых в Мосгоргеотресте, а также организовано централизованное управление корпоративными мобильными устройствами. Сейчас под управлением платформы находятся около сотни планшетов организации.

Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ является одной из крупнейших изыскательских организаций России, входящей в состав Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Самый большой в столице парк буровой техники, собственная производственная база и лаборатории позволяют организации одновременно вести до 1000 объектов как муниципального, так и коммерческого значения.

Специалисты Мосгоргеотреста используют мобильные устройства с установленным специализированным ПО для сбора и систематизации геопространственных данных столицы. В рамках госконтракта команда Softline помогла подобрать и внедрила систему управления мобильными устройствами Safemobile. Система является полностью отечественной разработкой и входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«На старте проекта мы обследовали инфраструктуру заказчика для того, чтобы составить архитектурную схему решения. После ее согласования мы провели установку платформы и интеграцию ее с системами клиента, а для комфортной адаптации специалистов и администраторов Мосгоргеотреста был проведен инструктаж по работе с новой системой. В результате была обеспечена автоматизация и централизация процесса управления мобильными корпоративными устройствами и удаленного доступа к ним. Также был обеспечен контроль на мобильных устройствах, что способствовало повышению уровня информационной безопасности в организации. Теперь в режиме «одного окна» администратор видит, где и у какого сотрудника находится устройство и к каким ресурсам оно подключено», – сказал Кирилл Никитушкин, системный архитектор департамента реализации инфраструктурных проектов.

«Новое решение, внедренное ГК Softline, позволяет централизованно производить установку и обновление любого, даже специализированного ПО. Теперь этот процесс занимает не больше часа, а подготовка устройств к работе происходит в течение нескольких минут. Кроме того, система Safemobile дает возможность легкого и быстрого масштабирования в случае подключения к ней новых устройств и не требует значительных вычислительных ресурсов. Наши пользователи высоко оценили возможность оперативного доступа с мобильных устройств к корпоративным информационным системам: где бы они ни находились, им гарантирована стабильная работа приложений, а главное – с надежной защитой от взломов и утечек», – отметил Павел Мишинев, заместитель начальника отдела информатизации и технологии производства ГБУ «Мосгоргеотрест».