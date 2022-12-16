CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье получить разрешение на использование земли под размещение гаража можно онлайн

В Московской области люди с инвалидностью могут оформить на региональном портале госуслуг разрешение на использование земельного участка вблизи дома для установки некапитального гаража или машино-места. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Самый удобный и быстрый способ подачи заявления – обращение через портал госуслуг Подмосковья. Чтобы оставить онлайн-заявку, не нужно ходить по инстанциям, а отследить весь процесс можно через личный кабинет», – отметила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Людям с ограниченными возможностями здоровья физически сложно пройти от удаленной парковки к дому. Поэтому они могут использовать землю, которая находится в государственной или муниципальной собственности, под размещение временного металлического гаража либо для стоянки своего транспортного средства вблизи места жительства. Для этого нужно получить специальное разрешение.

Услуга «Разрешение на использование земельных участков» доступна на региональном портале. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-заявку. В электронной форме необходимо указать данные документа, подтверждающего инвалидность, и кадастровый номер участка. Когда планируется использовать не весь участок, к заявке следует приложить «схему границ».

Услуга предоставляется бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новые резиденты московского 5G-демоцентра представили свои решения отраслевым компаниям

«Дочка» РЖД, закупающая вагоны и локомотивы, переезжает с SAP на «1С»

Минцифры пошло войной на телефонных спамеров

«Дочка» Siemens решила остаться в России

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Бизнесу предлагают подключиться к Mos.ID. Что это дает.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще
CNEWS TV
«Геоинтеллект» – платформа для геоаналитики
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»