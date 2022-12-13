«Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске

Администрация Тамбовской области, муниципалитет Мичуринска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан. Решение создаст дополнительные возможности для диалога между жителями и властью, горожане смогут принять участие в развитии Мичуринска и ускорить решение городских проблем.

Сервис позволит жителям инициировать активности, с любыми проблемными вопросами обращаться в единое цифровое окно, а сотрудники администрации получат возможность более качественно и быстро рассматривать обращения граждан. Решение реализовано на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной компанией «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Это на 100% российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению. В городе внедряется самая современная версия решения «Платформа умный город версия 2.0», которая имеет удобный интерфейс. Создается веб-версия платформы «Умный город», разворачивается ключевой сервис «Сообщения жителей». Модуль разворачивается из облака по модели SaaS.

Технологии «Умного города» «Росатома» на сегодняшний день действуют в различных регионах России — от Мурманской области до Сахалина. Платформа внедряется как самостоятельное решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами. После внедрения эксперты РИР обучают уполномоченных сотрудников.

«Одним из основных приоритетов работы моей команды является качественное улучшение жизни тамбовчан, развитие каналов прямой обратной связи с жителями и бизнесом. «Умный город» дает дополнительные возможность для этого. Нам важно понимать, какие проблемы вызывают наиболее острую реакцию, что, по мнению жителей, нужно решать в первую очередь, а какие задачи должны реализовываться в плановом порядке. Это повысит оперативность и качество работы с населением. В перспективе единое цифровое окно будет создано во всех муниципалитетах региона», — отметил Глава Тамбовской области Максим Егоров.

«Цель нашей совместной работы – дать жителям все возможные инструменты для обращения к власти, обеспечить оперативную реакцию на запросы людей, снизить нагрузку на сотрудников администрации города. В нашем портфеле сейчас более 50 электронных сервисов для жителей, муниципалитета и бизнеса, которые мы в любой момент можем развернуть в зависимости от потребностей территории. Уверена, что наши решения станут важным помощником в дальнейшем развитии региона, города и создании новых точек роста», — отметила генеральный директор компании «Русатом инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.