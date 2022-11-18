«Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска

«Сберлогистика» установила первый постамат в отделении Многофункционального центра в Мурманске. Это позволит жителям города получать необходимые документы быстро и удобно. Теперь, приходя в отделение МФЦ на Проспекте Ленина, 45 в Мурманске, северянам не всегда нужно брать талон в электронную очередь – забрать документ или справку можно в постамате «Сберлогистики».

При оформлении заявки на сайте «Мои документы» нужно выбрать удобный способ получения – через сотрудника или постамат. Чтобы забрать готовые документы, достаточно дождаться SMS-оповещения и подойти в удобное время в отделение МФЦ. Система гарантирует надежное хранение персональных данных, никто не сможет получить доступ к документам, так как открыть ячейку постамата можно только с помощью уникального кода. Выписка из ЕГРН, справка об отсутствии судимости, удостоверение многодетной семьи, свидетельство ИНН – через постаматы можно получить документы по 29 видам услуг.

Александра Никипелова, заместитель губернатора Мурманской области – министр информационного развития региона, сказала: «С помощью нового оборудования заявители МФЦ в Мурманске смогут в любое время – самостоятельно и без записи, ожидания в очереди – забрать готовые документы. Мы также надеемся, что постомат поможет разгрузить сотрудников МФЦ. Чтобы специалисты могли уделить время заявителям, которым необходима консультация. Если такая услуга будет пользоваться популярностью у северян, то постоматы будут внедряться и в других МФЦ Мурманска и области».

Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании «Сберлогистика», сказала: «Сберлогистика» принимает активное участие в развитии инфраструктуры регионов. И мы очень гордимся проектом, который реализуем совместно с Многофункциональными центрами по всей стране. Удобство для пользователей и доступность сервисов – главные приоритеты в нашей работе. Надеемся, что в ближайшее время сотрудничество будет расширяться и количество услуг, доступных для получения через постаматы, будет расти».

Помимо постамата в МФЦ, в Мурманске и области установлено 78 постаматов «Сберлогистики». Преимущественно они расположены в отделениях «Сбера», в том числе в зонах круглосуточного обслуживания. Через них можно получать доставки из популярных интернет-магазинов, а также отправлять посылки по всей России.