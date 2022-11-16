Более 2000 точек самовольного сброса сточных вод устранено с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья»

С конца 2021 г. с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» в регионе контролируют устранение точек сброса неочищенных сточных вод. За это время больше всего загрязненных стоков ликвидировано в городских округах Балашиха, Щелково и Ступино. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря мобильному приложению “Проверки Подмосковья” в “цифре” контролируют содержание дворов и детских площадок, подъездов и парков, состояние социальных учреждений, качество питания в школах. С помощью приложения можно позаботиться об экологии и окружающей среде. Так, например, в нём контролируют ликвидацию борщевика в летний период, а также устранение загрязненных стоков», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сточные воды – это талые и дождевые воды, осадки, воды от полива участков и улиц, бытовые воды. Отведение сточных вод производится по специальным трубопроводам. При этом такие воды должны проходить систему очистки. В некоторых случаях граждане или организации самовольно сбрасывают загрязненные стоки через канализационные трубы, которые выходят с участка и ведут на улицу или в водоем.

Информация о несанкционированных сбросах сточных вод поступает в мобильное приложение «Проверки Подмосковья» через региональную геоинформационную систему. Муниципальные инспекторы используют приложение и проверяют, была ли устранена точка сброса. Если факт ликвидации подтвердился, то это отмечается в мобильном приложении.

Работу муниципальных инспекторов контролируют специалисты Центра управления регионом. При необходимости на место выезжают инспекторы Минэкологии Московской области, чтобы проверить факт ликвидации несанкционированного сброса сточных вод.