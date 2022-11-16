CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Техника
|

Более 2000 точек самовольного сброса сточных вод устранено с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья»

С конца 2021 г. с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» в регионе контролируют устранение точек сброса неочищенных сточных вод. За это время больше всего загрязненных стоков ликвидировано в городских округах Балашиха, Щелково и Ступино. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря мобильному приложению “Проверки Подмосковья” в “цифре” контролируют содержание дворов и детских площадок, подъездов и парков, состояние социальных учреждений, качество питания в школах. С помощью приложения можно позаботиться об экологии и окружающей среде. Так, например, в нём контролируют ликвидацию борщевика в летний период, а также устранение загрязненных стоков», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сточные воды – это талые и дождевые воды, осадки, воды от полива участков и улиц, бытовые воды. Отведение сточных вод производится по специальным трубопроводам. При этом такие воды должны проходить систему очистки. В некоторых случаях граждане или организации самовольно сбрасывают загрязненные стоки через канализационные трубы, которые выходят с участка и ведут на улицу или в водоем.

Информация о несанкционированных сбросах сточных вод поступает в мобильное приложение «Проверки Подмосковья» через региональную геоинформационную систему. Муниципальные инспекторы используют приложение и проверяют, была ли устранена точка сброса. Если факт ликвидации подтвердился, то это отмечается в мобильном приложении.

Работу муниципальных инспекторов контролируют специалисты Центра управления регионом. При необходимости на место выезжают инспекторы Минэкологии Московской области, чтобы проверить факт ликвидации несанкционированного сброса сточных вод.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владельцы российского разработчика серверов и СХД ушли в тень

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

ЦОДы вынесут на орбиту, чтобы спасти экологию Земли

«Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов

Инвесторы попросили ЦБ спасти их от краха из-за новых правил формирования критической информинфраструктуры

CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM