Администрация Краснодара продолжает миграцию на ОС Astra Linux

Администрация Краснодара в ходе поэтапной реализации плана ИТ-импортозамещения приобрела более 3000 лицензий на ОС Astra Linux. Ранее в госоргане успешно прошел первый этап, в рамках которого на российскую платформу были переведены порядка 100 рабочих мест сотрудников администрации. Результаты подтвердили, что новая операционная система позволяет персоналу эффективно выполнять все задачи, и поэтому заказчик принял решение масштабировать количество инсталляций защищенного решения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В ведомстве отмечают, что вопрос перехода на импортонезависимый софт, который давно имеет стратегическое значение, в 2022 г. стал особенно насущным, можно оперативно решить и при этом сохранить стабильность всех процессов даже в период миграции. По словам конечных пользователей, адаптация к отечественной ОС проходит достаточно быстро и комфортно. По функционалу она не уступает Windows, а к новому интерфейсу персонал легко привыкает благодаря тому, что можно настроить офисное ПО так, чтобы все выглядело, как в зарубежных аналогах.

Разработчики ГК «Астра» уделяют значительное внимание не только тому, чтобы обеспечить максимум удобства при использовании и администрировании ОС Astra Linux, но и качеству подготовки кадров. Чтобы сотрудники заказчиков знали обо всех преимуществах отечественных ИТ-решений и умели их эффективно применять, компания выстроила систему обучения работе со своим ПО для всех уровней образования: от школ до вузов и центров ДПО. Ежегодно аудитории собирают десятки тысяч слушателей, вендор сотрудничает более чем с 400 профильными организациями, и таких партнеров становится все больше. Разрабатываются курсы, открываются новые авторизованные учебные центры, ведется обучение на базе организаций-заказчиков и действует целый ряд программ: «Астра-школа», «Астра-университет», «Астра-кадры» и др. Работа в этом направлении будет интенсивно развиваться и в Краснодаре.

Владимир Худяев, начальник информационно-коммуникационных технологий и связи администрации Краснодара: «Сегмент, отвечающий за информационную безопасность нашей телекоммуникационной экосистемы, в 2021 г. стал на 100% состоять из программных и аппаратных средств, произведенных именно в России: это антивирусы, межсетевые экраны, средства организации защищенных сетей и многое другое. Все остальные аспекты работы инфраструктуры администрации и органов власти Краснодара в 2021 г. были определены в программном документе, в рамках которого все мероприятия по импортозамещению предстоит завершить до 2024 г. На данный момент решаются задачи миграции на отечественные ИТ-продукты ведомственных информационных систем и обеспечения их функционирования. Поэтапно проводим комплексный анализ и для каждого подразделения даем заключение, какое иностранное ПО целесообразно заменить, а что необходимо компенсировать за счет внедрения ETL-систем и микросервисов. ГК “Астра” помогает наиболее эффективно решать большинство поставленных перед органами власти города задач в сфере ИКТ. Это касается не только самих продуктов, но и технической поддержки, образовательных проектов и подготовки кадров. Мы планируем развивать сотрудничество и в дальнейшем».

Михаил Агасиев, заместитель директора департамента продаж в ЮФО ГК «Астра»: «У ГК “Астра” большой опыт реализации проектов внедрения и перевода инфраструктур на отечественные решения. Наработаны инструменты и методологии перехода, которые позволяют сохранить работоспособность информационных систем даже при отсутствии прямых аналогов зарубежного ПО. Мы настроены и дальше развивать взаимодействие с государственными организациями и частным бизнесом из различных сфер экономики в Краснодаре и Краснодарском крае. Важно отметить, что у города есть четкий план внедрения отечественных ИТ-продуктов, и это очень заметно. Вопросы миграции начали прорабатывать глубоко и своевременно, и благодаря этому город стал одним из лидеров импортозамещения».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.