Электронные права доступны в мини-приложении «Госуслуги авто» в социальной сети «Вконтакте»

Минцифры сообщило о том, что «Госуслуги» запускают тестовую версию мини-приложения «Авто» в социальной сети «Вконтакте». С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение.

Как пользоваться: зайти в приложение «Вконтакте»; во вкладке «Сервисы» открыть мини-приложение «Госуслуги»; выбрать раздел «Авто»; авторизоваться через «Госуслуги». Переход на портал и обратно произойдет автоматически; в приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети.

Кроме нового уникального сервиса — предъявления электронного водительского удостоверения — в мини-приложении работает большинство функций «Госуслуг авто».

Новое мини-приложение позволяет: предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение; предъявить сотруднику ГИБДД электронный СТС; передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их; просмотреть документы на автомобиль.

Электронные права и СТС сформируются в виде QR-кода, который сотрудник ГИБДД считает специальным устройством. Права отображаются как 3 сменяющих друг друга QR-кода, для корректного распознавания инспектор должен отсканировать их все. В настоящее время сервис работает в режиме опытной эксплуатации. Инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС.